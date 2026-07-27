Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en diferentes regiones del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología de Panamá (Imhpa) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país, el cual se extiende hasta la medianoche de este martes 28 de julio.

La advertencia entró en vigencia este domingo 26 de julio por la incursión de la onda tropical 27 de la temporada. Además, para este lunes 27 de julio, se prevé la incursión de la onda tropical 28 y un cambio en el patrón del flujo del viento, lo que favorecerá la activación y organización de eventos de lluvias y aguaceros fuertes sobre distintos sectores del territorio nacional.

Entre las áreas bajo aviso están Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y las comarcas Guna Yala y Emberá.

Se pronostica que las condiciones climáticas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en áreas puntuales.

Se alerta sobre posibles crecidas repentinas de ríos y ráfagas de viento que podrían ocasionar el desprendimiento de objetos.