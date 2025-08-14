Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Pronóstico

    Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en nivel nacional

    Henry Cárdenas P.
    Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en nivel nacional
    El aviso de vigilancia está vigente hasta la medianoche de este viernes 15 de agosto. Archivo

    Las autoridades de Meteorología y Protección Civil se mantienen monitoreando las condiciones climáticas ante la vigencia de un aviso de vigilancia por los pronósticos de lluvias a nivel nacional.

    De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) el aviso se extiende hasta la medianoche de este viernes 15 de agosto, debido a la incursión de la onda tropical 22 de la temporada.

    Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El aviso es para gran parte del país y para ambas vertientes marítimas.

    Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en nivel nacional

    Recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil:

    • Mantenerse atento a los comunicados oficiales.

    • No arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua.

    • Tener precaución ante crecidas de ríos, posibles deslizamientos de tierra y condiciones adversas.

    • Permanecer en un lugar seguro.

    • Suspender actividades al aire libre mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

    • Alejarse de postes eléctricos, cables sueltos y estructuras inestables.

    • Vigilar objetos que puedan caer o ser arrastrados por el viento (mobiliario urbano, grúas, etc.).

    • Mantener a la mano su mochila de emergencia.

    • Asegurar puertas, ventanas y elementos sueltos dentro del hogar.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más