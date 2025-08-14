Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en nivel nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades de Meteorología y Protección Civil se mantienen monitoreando las condiciones climáticas ante la vigencia de un aviso de vigilancia por los pronósticos de lluvias a nivel nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) el aviso se extiende hasta la medianoche de este viernes 15 de agosto, debido a la incursión de la onda tropical 22 de la temporada.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El aviso es para gran parte del país y para ambas vertientes marítimas.

Recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil: