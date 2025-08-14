Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en nivel nacional

Las autoridades de Meteorología y Protección Civil se mantienen monitoreando las condiciones climáticas ante la vigencia de un aviso de vigilancia por los pronósticos de lluvias a nivel nacional.
De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) el aviso se extiende hasta la medianoche de este viernes 15 de agosto, debido a la incursión de la onda tropical 22 de la temporada.
Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El aviso es para gran parte del país y para ambas vertientes marítimas.
Recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil:
Mantenerse atento a los comunicados oficiales.
No arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua.
Tener precaución ante crecidas de ríos, posibles deslizamientos de tierra y condiciones adversas.
Permanecer en un lugar seguro.
Suspender actividades al aire libre mientras persistan las condiciones climáticas adversas.
Alejarse de postes eléctricos, cables sueltos y estructuras inestables.
Vigilar objetos que puedan caer o ser arrastrados por el viento (mobiliario urbano, grúas, etc.).
Mantener a la mano su mochila de emergencia.
Asegurar puertas, ventanas y elementos sueltos dentro del hogar.