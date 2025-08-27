Panamá, 27 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Imhpa

    Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en varias regiones del país

    Henry Cárdenas P.
    Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en varias regiones del país
    Desde el martes se registraron fuertes lluvias en la ciudad capital. LP/Elysée Fernández

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia ante los pronósticos de lluvias y tormentas significativas en diferentes zonas del país.

    El aviso del Imhpa se extiende hasta la medianoche de este jueves 28 de agosto y entre los factores que influyen en estas condiciones climáticas, están los sistemas de bajas presiones, y la incursión en la región de la onda tropical 26 de la temporada.

    Se prevén acumulados de lluvia entre 50 y 100 milímetros diarios en Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, Colón, Coclé y Darién.

    En tanto, lluvias entre 20 y 60 mm en el resto del país.

    Se destaca que las lluvias pueden incrementar los niveles de ríos, provocar inundaciones, calles anegadas y deslizamientos de tierra.

    Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en varias regiones del país

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • El seguro privado del personal del Órgano Judicial costará $15 millones. Leer más