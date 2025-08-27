Se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia ante los pronósticos de lluvias y tormentas significativas en diferentes zonas del país.
El aviso del Imhpa se extiende hasta la medianoche de este jueves 28 de agosto y entre los factores que influyen en estas condiciones climáticas, están los sistemas de bajas presiones, y la incursión en la región de la onda tropical 26 de la temporada.
Se prevén acumulados de lluvia entre 50 y 100 milímetros diarios en Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, Colón, Coclé y Darién.
En tanto, lluvias entre 20 y 60 mm en el resto del país.
Se destaca que las lluvias pueden incrementar los niveles de ríos, provocar inundaciones, calles anegadas y deslizamientos de tierra.