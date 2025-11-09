Se mantiene aviso de vigilancia y prevención a nivel nacional por lluvias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este domingo que se emitió un nuevo aviso de prevención debido al pronóstico de lluvias y tormentas a nivel nacional.

De acuerdo con el Sinaproc, el aviso está vigente hasta la medianoche de este miércoles 12 de noviembre de 2025.

La entidad informó que el aviso es para todo el país, con énfasis en las provincias de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí (zonas montañosas), Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá-Wounaan (Sambú) y Los Santos.

Se adelantó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de un sistema de baja presión al norte del país, lo que favorecerá el desarrollo de nublados, tormentas eléctricas y lluvias de variada intensidad.

El pronóstico prevé acumulados de lluvia de entre 120 mm y 320 mm durante 72 horas en sectores del Caribe y cordilleras.

Los episodios de lluvias podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Recomendaciones del Sinaproc