Se mantiene la alerta verde: Sinaproc atiende al menos 10 incidencias por las lluvias en las últimas horas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) atendió al menos 10 incidentes a nivel nacional debido a las lluvias que se registran desde el pasado 15 de agosto.

En el reporte, actualizado hasta la mañana de este domingo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) del Sinaproc informa que se registraron 11 incidentes a nivel nacional.

El colapso de estructuras, con 3, y las viviendas inundadas, con 4, fueron las que más atendieron los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado grandes afectaciones, en medio de la alerta verde que emitió el Sinaproc ante los efectos indirectos que sufre el país por el paso del huracán Erin por el Caribe.

Esta alerta verde está vigente hasta el martes 19 de agosto.

Después de estar en nivel 5 de su intensidad el sábado, el huracán Erin disminuyó su fuerza y bajó a categoría 3 este domingo. El huracán ya pasó cerca de las costas de las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Detalle de incidentes atendidos por el COE:

Árbol sobre cerca o muro: 1

Colapso de estructuras: 3

Árbol sobre residencia: 1

Inundaciones de viviendas: 4

Deslizamientos de tierra: 2

Distribución por provincias: