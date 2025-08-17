Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Afectaciones

    Se mantiene la alerta verde: Sinaproc atiende al menos 10 incidencias por las lluvias en las últimas horas

    Henry Cárdenas P.
    Se mantiene la alerta verde: Sinaproc atiende al menos 10 incidencias por las lluvias en las últimas horas
    Las autoridades se mantienen monitoreando el comportamiento del clima. Cortesía

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) atendió al menos 10 incidentes a nivel nacional debido a las lluvias que se registran desde el pasado 15 de agosto.

    +info

    El huracán Erin rebaja su fuerza a categoría 3 mientras provoca fuertes lluvias al CaribeSinaproc declara alerta verde preventiva en Panamá por efectos indirectos del huracán ErinHasta el martes se mantiene alerta verde en Panamá por efectos del huracán Erin, advierten autoridades

    En el reporte, actualizado hasta la mañana de este domingo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) del Sinaproc informa que se registraron 11 incidentes a nivel nacional.

    El colapso de estructuras, con 3, y las viviendas inundadas, con 4, fueron las que más atendieron los equipos de emergencia.

    Hasta el momento, no se han reportado grandes afectaciones, en medio de la alerta verde que emitió el Sinaproc ante los efectos indirectos que sufre el país por el paso del huracán Erin por el Caribe.

    Esta alerta verde está vigente hasta el martes 19 de agosto.

    Después de estar en nivel 5 de su intensidad el sábado, el huracán Erin disminuyó su fuerza y bajó a categoría 3 este domingo. El huracán ya pasó cerca de las costas de las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

    Detalle de incidentes atendidos por el COE:

    • Árbol sobre cerca o muro: 1

    • Colapso de estructuras: 3

    • Árbol sobre residencia: 1

    • Inundaciones de viviendas: 4

    • Deslizamientos de tierra: 2

    Distribución por provincias:

    • Panamá (4 incidentes):

    • Alcalde Díaz: La Cabima (Minisúper Abasto).

    • Betania: Altos del Chase.

    • San Miguelito: Arnulfo Arias, Valle de Urraca, Villa Fortuna (cerca de la Junta Comunal).

    • Las Cumbres: Villa Grecia, Sector 2 La Cascada.

    • Panamá Oeste (4 incidentes):

    • Chame: Nueva Gorgona, Coloncito (detrás del Minisúper Yeny).

    • Arraiján: La Hacienda.

    • Arraiján, Cáceres, El Progreso.

    • Arraiján: Valle del Sol.

    • Colón (1 incidente):

    • Portobelo: Garrote, comunidad Juan Gallego.

    • Veraguas (2 incidentes):

    • Soná: Río Grande, comunidad de San Lorenzo (reporte duplicado en vía principal).

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más
    • Avansmotor presenta en Panamá el 212 T01, un todoterreno con potencia, seguridad y confort.. Leer más