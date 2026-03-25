Panamá, 25 de marzo del 2026

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    Bomberos atienden incendio en Río Abajo: varias áreas del local colapsaron

    Henry Cárdenas P.
    Bomberos atienden incendio en Río Abajo: varias áreas del local colapsaron
    Bomberos atienden incendio registrado en una galera ubicada en Río Abajo, Calle 11. LP Alexander Arosemena

    Un incendio se registró la tarde de este miércoles 25 de marzo de 2026 en calle 11 y media de Río Abajo, cerca del gimnasio Reynaldo Grenald, lo que generó la movilización de funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

    La alarma se activó a las 2:24 p.m., tras reportes de una densa columna de humo y fuego visible en una galera donde opera un taller de piezas automotrices. El primer vehículo en llegar fue de la estación de Carrasquilla, cuyos efectivos confirmaron la magnitud del siniestro y solicitaron refuerzos de inmediato.

    Bomberos atienden incendio en Río Abajo: varias áreas del local colapsaron
    Bomberos atienden incendio registrado en una galera ubicada en Río Abajo, Calle 11. LP Alexander Arosemena

    Al lugar acudieron unidades de estaciones como San Miguelito y Betania, sumando más de 50 bomberos y al menos seis vehículos de extinción. Debido a la intensidad del fuego y la cercanía de otras estructuras —entre ellas centros educativos, residencias y comercios—, las labores se mantienen en fase defensiva para evitar la propagación.

    “Hay varias partes del local colapsadas”, indicó el mayor Otilio Racine, de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate.

    De manera preliminar, se informó que unas 12 personas se encontraban laborando en el sitio al momento del incendio. Las autoridades investigan la posible desaparición de una persona que no habría logrado salir de la estructura.

    Bomberos atienden incendio en Río Abajo: varias áreas del local colapsaron
    Bomberos atienden incendio registrado en una galera ubicada en Río Abajo, Calle 11. LP Alexander Arosemena

    El incendio ha generado una densa nube de humo que se ha extendido a áreas cercanas, por lo que se recomienda a residentes y transeúntes evitar la zona para prevenir afectaciones por inhalación.

    Hasta el momento no se reportan personas heridas, mientras continúan las labores de control, extinción y enfriamiento para mitigar riesgos y proteger las estructuras aledañas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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