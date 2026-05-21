Se registra incendio en la Terminal 1 del Aeropuerto de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un incendio se registró la tarde de este miércoles 20 de mayo, en el área del food court de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que obligó al traslado temporal de operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y otras áreas habilitadas del muelle.

A través de un comunicado oficial, la administración del aeropuerto informó que el fuego fue controlado y una persona que registró afectada por la inhalación de humo, fue atendida en la clínica del terminal aérea.

De acuerdo con el capitán de los bomberos, Rogelio Leslie, el incendio se originó en la cocina de un restaurante de la terminal.

Comunicado importante 🚨 pic.twitter.com/ZLBy3qpxPJ — Aeropuerto Internacional de Tocumen (@tocumenaero) May 21, 2026

Como medida preventiva, recomendaron a los pasajeros con vuelos programados en la Terminal 1 dirigirse directamente a la Terminal 2 y mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos.

El aeropuerto señaló que mantiene activados sus protocolos de seguridad y coordinación operativa para garantizar la continuidad de las operaciones.

“La situación se encuentra bajo control y el aeropuerto continúa operando con las adecuaciones necesarias para salvaguardar la seguridad de pasajeros, usuarios y colaboradores”, detalló Tocumen en su comunicado.