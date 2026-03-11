Se registra sismo de 4.3 cerca de Coiba, en el Pacífico panameño

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este miércoles 11 de marzo un sismo de 4.3 en aguas del Pacífico panameño.
De acuerdo con los datos preliminares, el temblor se registró a eso de las 8:59 a.m., con una profundidad de 20 kilómetros. Además, el sismo se registró a 136 kilómetros del suroeste de la isla de Coiba.
Información en desarrollo…