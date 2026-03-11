Se registra sismo de 4.3 cerca de Coiba, en el Pacífico panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este miércoles 11 de marzo un sismo de 4.3 en aguas del Pacífico panameño.

De acuerdo con los datos preliminares, el temblor se registró a eso de las 8:59 a.m., con una profundidad de 20 kilómetros. Además, el sismo se registró a 136 kilómetros del suroeste de la isla de Coiba.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-03-11

Hora: 8:59:26AM hora local

Magnitud: 4.3

Profundidad: 20km

Localizado en Sur de Panamá a 136km al suroeste de Coiba pic.twitter.com/R8sEv1AguS — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) March 11, 2026

Información en desarrollo…