Se registran 386 nuevos contagios y 4 decesos por la Covid-19 en las últimas 24 horas

INFORME DEL MINSA

Los casos acumulados de la Covid-19 aumentaron a 67,656 en Panamá, luego de que este domingo 9 de mayo se registraran 386 nuevos contagios.

En las últimas 24 horas, ocurrieron 4 muertes, además se actualizan 2 defunciones de fechas anteriores que totalizan 6,271 acumuladas, para una letalidad del 1.7 %, informó Ministerio de Salud (Minsa) a través de su informe epidemiológico.

Los nuevos casos fueron detectados luego de que se aplicaran 6,015 pruebas, las cuales arrojaron una positividad de 6.4%.

Según el reporte epidemiológico, la cantidad de pacientes recuperados asciende a 357,101 y los casos activos a 4,284.

En aislamiento domiciliario hay 3,907 personas y de éstas 3,726 se hallan en sus viviendas y 181 en hoteles hospitales.

Los hospitalizados son 377, de los cuales 322 permanecen recluidos en sala y 55 en unidades de cuidados intensivos.

Vacunas aplicadas

Hasta este domingo se han aplicado 780,568 dosis de vacunas contra la Covid-19 en Panamá, según el reporte emitido por el Programa Ampliado de Inmunización del Minsa.

Aeropuerto de Tocumen

Por otro lado, el MIinsa informó que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 103,449 pruebas y se han detectado un total de 1,307 viajeros positivos con la Covid-19.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se logró detectar un pasajero positivo.

Viajeros procedentes de Sudamérica

Desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Sudamérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 72 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 12,102 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Doscientos veintiséis viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no covid, donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba.