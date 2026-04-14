Potabilizadora de Chilibre empezó operación al 100%, sin embargo, varios sectores altos y alejados de la red, están sin agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), informó que los trabajos de recuperación en una de las estaciones de bombeo de agua tratada, afectada por una incidencia eléctrica interna registrada el pasado sábado 11 de abril, permitieron restablecer la operación de la planta potabilizadora de Chilibre al 100%.

De acuerdo con Idaan, el avance en la recuperación fue progresivo, pasando del 50% al 90% en pocas horas, tras la intervención de un equipo especialista. Posteriormente, con el apoyo técnico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se logró completar la rehabilitación del sistema afectado, la tarde de este martes 14 de abril.

No obstante, aunque la planta ya opera a plena capacidad, el suministro de agua potable se normalizará de forma gradual, por lo que varias comunidades continúan afectadas y podrían tardar para recuperar la presión y el servicio de manera regular, especialmente en zonas altas y alejadas de la red en Panamá y San Miguelito.

La incidencia, registrada el pasado sábado 11 de abril en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, provocó una reducción en la producción que generó baja presión e intermitencia en el suministro durante varios días, impactando principalmente áreas de alta demanda.

📢Avanzamos con los trabajos para completar las reparaciones en una de las estaciones de bombeo de agua tratada de la planta potabilizadora de Chilibre.



👷👷Los especialistas del IDAAN y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) continúan trabajando arduamente y en jornadas… pic.twitter.com/1yWev4vx87 — IDAAN (@IDAANinforma) April 14, 2026

Entre los sectores que presentan baja presión o falta de agua en la capital figuran Betania, La Gloria, Hato Pintado, Villa Cáceres, El Ingenio, Villa de Las Fuentes, Miraflores, El Cangrejo, La Cresta (Bella Vista) y San Francisco, entre otros. También se reportan afectaciones en comunidades más alejadas de la red, como La Siesta, en Tocumen, y Cabra, en Pacora.

En el distrito de San Miguelito, especialmente en las zonas elevadas, residentes indican que el suministro solo llega entre una y dos horas durante la madrugada, como ocurre en Los Andes 1 y 2, Amelia Denis de Icaza, Paraíso, Samaria y Cristo Redentor.

3 dias y cual es el plan de contingencia para los puntos altos de San Miguelito que llevamos 3 dias sin agua? — Susana (@susansky10) April 13, 2026

La baja producción impacta a sectores de Panamá Norte, donde comunidades como La Cabima y Ciudad de San Lorenzo denuncian que el servicio es reducido o inexistente durante la noche.

Más temprano, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a hacer uso racional del agua y mantener reservas en sus hogares, mientras el sistema de producción se restablecía.

En redes sociales varios clientes del Idaan denunciaron hoy que se mantenían sin agua, por lo que es imposible hacer uso moderado del líquido. Lía Arroyo, en la red social X, indicó que cómo puede hacer un uso moderado del agua si no tiene agua.

Por su parte, María Judith Jaén indicó que el Idaan es una institución que nunca ha planificado. ¿Cómo pretenden seguir atrayendo turistas?

Vila de las Fuentes 2 Bethania

Ya Sin agua desde las 7:00am

Cierran la válvula y nos quedamos por mas de 12 horas sin el suministro.

Hasta cuando con esta situación?



Lo más honesto que den un informe digan cuándo van a solucionar. — ALEX PASHALES (@PASHALESA) April 14, 2026

Las recientes incidencias en la planta de Chilibre vuelven a evidenciar un patrón histórico en la distribución de agua potable: los sectores más afectados son las zonas altas y aquellas alejadas de la red, donde el suministro suele ser irregular o incluso inexistente.

Aunque técnicamente la planta puede operar al 90% de su capacidad, en la práctica esto genera un desajuste en el sistema que afecta a más usuarios de lo previsto, especialmente en áreas vulnerables por su ubicación geográfica.

Sin agua aun en San Miguelito

“Edificios y calles completas sin agua”

Diversos representantes del distrito capital hicieron un llamado al Idaan, durante la sesión del Concejo de Panamá, de este martes 14 de abril ante la gravedad de la situación en sus comunidades.

César Kiamco, representante de Bella Vista —uno de los corregimientos más afectados por su geografía—, advirtió que no se trata de casos aislados. “Son edificios enteros, calles completas, varios días sin agua”, señaló, al tiempo que solicitó información clara sobre los puntos críticos y el plan de acción de la entidad.

Asimismo, indicó que, de los 22 hidrantes existentes en Bella Vista, una gran parte se encuentra en mal estado, lo que representa un riesgo ante posibles emergencias.

Por su parte, el representante de Betania, Humberto Echeverría, solicitó la presencia de funcionarios del Idaan en el concejo y calificó la situación como “una burla”. “La gente no vive de estadísticas, vive con agua”, enfatizó.

En tanto, la concejal de San Francisco, Serena Vamvas, denunció que su Junta Comunal ha tenido que realizar aportes para la compra de piezas y reparaciones temporales de equipos del Idaan, pese a que la institución maneja un presupuesto millonario.

Cabe destacar que el presupuesto del Idaan para este año asciende a 358.8 millones de dólares, de los cuales 155.8 millones (43 %) están destinados a funcionamiento, operación y mantenimiento, mientras que 202.9 millones (57 %) se asignan a inversiones en agua potable y alcantarillado a nivel nacional.