    Caja de Seguro Social

    Segunda quincena y bonos: jubilados y pensionados recibirán triple pago

    Aleida Samaniego C.
    Los jubilados y pensionados cobrarán su bono permanente de $40 correspondiente al mes de diciembre, así como el bono navideño. Aleida Samaniego

    La Caja de Seguro Social (CSS) este viernes 19 de diciembre de 2025 se hará efectivo el triple pago a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales, correspondiente a la segunda quincena de diciembre, el bono permanente y los bonos especiales de fin de año.

    Según la entidad, los pagos serán acreditados a los beneficiarios que cumplan con los requisitos legales y se encuentren incluidos en la planilla correspondiente, como parte de los beneficios que por ley se otorgan durante el mes de diciembre.

    Entre los desembolsos anunciados se encuentra el bono de $60.00, establecido en la Ley 51 de diciembre de 2005, que será otorgado a todos los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales que figuren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

    Asimismo, la CSS realizará el pago del bono adicional de $100.00, conforme a la Ley 70 de 2011, dirigido a los jubilados y pensionados cuyo monto de pensión sea mayor de $800.01 y hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00. Este beneficio se suma al bono de $60.00 y responde a que a este grupo no se le reconoció el aumento escalonado contemplado en el artículo 4 de dicha ley.

    De igual forma, se mantiene vigente el bono de $40.00, establecido en la Ley 438 de 2024, el cual será pagado a los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales que se encontraban en planilla durante la primera quincena de junio de 2024. No recibirán este beneficio quienes ingresaron a planilla con posterioridad a esa fecha.

    Para mayor información, la CSS puso a disposición los teléfonos 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203, reiterando su compromiso de garantizar pagos oportunos y transparentes a los jubilados y pensionados del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


