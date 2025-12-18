Segunda quincena y bonos: jubilados y pensionados recibirán triple pago

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) este viernes 19 de diciembre de 2025 se hará efectivo el triple pago a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales, correspondiente a la segunda quincena de diciembre, el bono permanente y los bonos especiales de fin de año.

Según la entidad, los pagos serán acreditados a los beneficiarios que cumplan con los requisitos legales y se encuentren incluidos en la planilla correspondiente, como parte de los beneficios que por ley se otorgan durante el mes de diciembre.

Entre los desembolsos anunciados se encuentra el bono de $60.00, establecido en la Ley 51 de diciembre de 2005, que será otorgado a todos los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales que figuren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Asimismo, la CSS realizará el pago del bono adicional de $100.00, conforme a la Ley 70 de 2011, dirigido a los jubilados y pensionados cuyo monto de pensión sea mayor de $800.01 y hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00. Este beneficio se suma al bono de $60.00 y responde a que a este grupo no se le reconoció el aumento escalonado contemplado en el artículo 4 de dicha ley.

De igual forma, se mantiene vigente el bono de $40.00, establecido en la Ley 438 de 2024, el cual será pagado a los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales que se encontraban en planilla durante la primera quincena de junio de 2024. No recibirán este beneficio quienes ingresaron a planilla con posterioridad a esa fecha.

Para mayor información, la CSS puso a disposición los teléfonos 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203, reiterando su compromiso de garantizar pagos oportunos y transparentes a los jubilados y pensionados del país.