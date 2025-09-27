Panamá, 27 de septiembre del 2025

    LLUVIAS

    Segundo derrumbe bloquea la vía de Chivo Chivo en Las Cumbres

    José González Pinilla
    Deslizamiento en vía principal del sector de Chivo Chivo, en el corregimiento de Las Cumbres. Cortesía/Sinaproc

    Un segundo derrumbe se registró la madrugada de este sábado en la vía principal del sector de Chivo Chivo, en el corregimiento de Las Cumbres.

    Continúan los trabajos de remoción de escombros tras derrumbe en Chivo Chivo

    Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió al lugar para atender la emergencia, que afectó el tránsito en la zona.

    La carretera había sido despejada recientemente por cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras la remoción de escombros provocados por un primer deslizamiento ocurrido a mitad de semana.

    El MOP debió emplear maquinaria pesada para retirar las enormes rocas que cayeron sobre la vía, la cual conecta sectores como Kuna Nega, Las Cumbres, Milla 8 y la vía Centenario.

    José González Pinilla

    Editor

