Segundo derrumbe bloquea la vía de Chivo Chivo en Las Cumbres

Un segundo derrumbe se registró la madrugada de este sábado en la vía principal del sector de Chivo Chivo, en el corregimiento de Las Cumbres.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió al lugar para atender la emergencia, que afectó el tránsito en la zona.

La carretera había sido despejada recientemente por cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras la remoción de escombros provocados por un primer deslizamiento ocurrido a mitad de semana.

El MOP debió emplear maquinaria pesada para retirar las enormes rocas que cayeron sobre la vía, la cual conecta sectores como Kuna Nega, Las Cumbres, Milla 8 y la vía Centenario.