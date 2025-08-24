Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El segundo pago del bono permanente de $50 para jubilados y pensionados aún no tiene fecha definida, a pesar de que fue aprobado por ley en 2024.

Así lo confirmó el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, quien aclaró que el desembolso no depende de la entidad, sino del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mon explicó que el trámite requiere varias etapas: primero la aprobación del MEF, luego la validación del Consejo Nacional Económico, la revisión en el Consejo de Gabinete y finalmente la discusión en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El primer desembolso, por cerca de $15 millones, se realizó en abril pasado.

“El rol de la CSS es únicamente pagar el bono; la responsabilidad de gestionar los trámites es del Ejecutivo y, en particular, del Ministerio de Economía y Finanzas”, subrayó Mon, al tiempo que reconoció que aún no hay respuesta definitiva sobre la fecha del próximo pago.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno honrará este compromiso con los jubilados. “Este gobierno se ha caracterizado por cumplir todas sus obligaciones de Estado y estoy seguro de que la Caja de Seguro Social hará lo propio”, declaró en medios televisivos.

Chapman admitió que todavía no conoce la fecha exacta del desembolso, pero confió en que será “muy pronto”.

Señaló que los retrasos responden a trámites legales que deben cumplirse antes de liberar los fondos. “Hay procesos que se están llevando a cabo y no tengo duda de que se hará dicho pago”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si alguien omitió algún paso, respondió que, como ministro, no se involucra en la tramitología interna y descartó que haya ocurrido algo trascendental.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que los bonos pendientes a los jubilados desde el 20 serán pagados oportunamente, destacando que se está administrando el dinero del Estado para garantizar su entrega.

Mientras tanto, el descontento crece entre los jubilados. Guillermo Cortés, del Movimiento Nacional Unidos de Jubilados y Pensionados (Mundo), recordó que la ley establece este bono como un beneficio permanente y urgió al presidente de la República, José Raúl Mulino, a cumplir lo dispuesto. De lo contrario, advirtió, jubilados y pensionados podrían acudir directamente al MEF en busca de respuestas.

La Ley 438 del 14 de junio de 2024, que crea el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la CSS, establece dos pagos de $50 cada uno en los meses de abril y agosto. Y un tercero de $40 en el mes de diciembre.