Panamá, 15 de octubre del 2025

    Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre

    José González Pinilla
    Pago del PASE-U. Tomada de Ifarhu

    Este miércoles 15 de octubre, los estudiantes de Colón, Panamá Oeste y Veraguas recibirán el segundo pago de 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que en Colón la entrega de cheques se realizará en distintos centros, entre ellos las escuelas Coclé del Norte, Belén, Río Palmilla, Nueva Edén y Caño del Rey.

    En Panamá Oeste, los funcionarios del Ifarhu distribuirán los pagos en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, donde estarán presentes en 14 centros escolares y en la subsede de la entidad ubicada en Westland Mall.

    En La Chorrera, el proceso de entrega se llevará a cabo en el corregimiento de Barrio Balboa, con 17 puntos de entrega, incluyendo los terrenos de la Feria de La Chorrera.

    Por su parte, en Veraguas, el Ifarhu informó que la entrega del subsidio se efectuará en Las Palmas, con 19 centros de pago, además de Cañazas y Santa Fe.

    No obstante, la institución aclaró que los pagos en las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajarón de Soná fueron reprogramados debido a condiciones climáticas. Estos se realizarán los días viernes 17 y sábado 18 de octubre.

    El Ifarhu recordó que el pago del PASE-U se efectúa de manera escalonada y por provincias, por lo que recomendó a los padres de familia consultar el cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pago, disponible semanalmente en el sitio web www.ifarhu.gob.pa.

    José González Pinilla

    Editor


