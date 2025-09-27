Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció las primeras provincias donde comenzará a desembolsar el segundo pago de 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), a partir del miércoles 1 de octubre.

La jornada arrancará en Herrera, donde se beneficiarán 18 mil estudiantes. Al día siguiente, 2 de octubre, el equipo de la entidad se trasladará a Los Santos para entregar el pago a 13 mil jóvenes.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, recordó que los desembolsos se harán de manera escalonada, provincia por provincia, cada semana.

Por ello, instó a estudiantes y padres de familia a estar pendientes del calendario oficial que se publicará en las redes sociales y en el portal web de la institución.

En total, 771 mil estudiantes de todo el país deben recibir este segundo pago, que supera los 84 millones de dólares, precisó Godoy.