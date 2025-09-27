Panamá, 27 de septiembre del 2025

    BECAS

    Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias

    José González Pinilla
    Pago del PASE-U octubre 2025. Internet

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció las primeras provincias donde comenzará a desembolsar el segundo pago de 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), a partir del miércoles 1 de octubre.

    Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu

    La jornada arrancará en Herrera, donde se beneficiarán 18 mil estudiantes. Al día siguiente, 2 de octubre, el equipo de la entidad se trasladará a Los Santos para entregar el pago a 13 mil jóvenes.

    El director del Ifarhu, Carlos Godoy, recordó que los desembolsos se harán de manera escalonada, provincia por provincia, cada semana.

    Por ello, instó a estudiantes y padres de familia a estar pendientes del calendario oficial que se publicará en las redes sociales y en el portal web de la institución.

    En total, 771 mil estudiantes de todo el país deben recibir este segundo pago, que supera los 84 millones de dólares, precisó Godoy.

    José González Pinilla

    Editor


