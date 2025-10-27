Segundo pago del PASE-U 2025 se hará este 27 de octubre en cinco áreas de Panamá centro, norte y este

Cinco corregimientos de la provincia de Panamá recibirán este lunes 27 de octubre el segundo pago del año 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), a cargo del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Según el calendario oficial, la provincia está dividida en tres zonas: Panamá centro, norte y este.
En Panamá centro, el desembolso iniciará este lunes en el corregimiento de Juan Díaz. En el área norte, se efectuará en el corregimiento de Alcalde Díaz; mientras que en el sector este se pagará en San Martín, Las Garzas y Pacora.
El Ifarhu informó además que también empezará el pago en el distrito de San Miguelito, específicamente en los corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.
La entidad recomendó a los acudientes revisar el calendario completo disponible en su sitio web www.ifarhu.gob.pa.