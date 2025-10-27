Segundo pago del PASE-U 2025 se hará este 27 de octubre en cinco áreas de Panamá centro, norte y este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cinco corregimientos de la provincia de Panamá recibirán este lunes 27 de octubre el segundo pago del año 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), a cargo del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Según el calendario oficial, la provincia está dividida en tres zonas: Panamá centro, norte y este.

En Panamá centro, el desembolso iniciará este lunes en el corregimiento de Juan Díaz. En el área norte, se efectuará en el corregimiento de Alcalde Díaz; mientras que en el sector este se pagará en San Martín, Las Garzas y Pacora.

El Ifarhu informó además que también empezará el pago en el distrito de San Miguelito, específicamente en los corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.

La entidad recomendó a los acudientes revisar el calendario completo disponible en su sitio web www.ifarhu.gob.pa.