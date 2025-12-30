Seguridad en temporada seca: Sinaproc despliega más de 450 unidades en 35 puntos del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el inicio de la temporada seca, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) puso en marcha las Operaciones para la Prevención de Riesgos durante la Temporada Seca, a través del Operativo Guardianes 2026, Fase 1, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la protección de la vida en áreas de alta afluencia turística a nivel nacional.

La estrategia contempla el despliegue de más de 456 unidades en todo el país, distribuidas en 35 puntos estratégicos, donde se registra una alta concentración de visitantes, especialmente en playas, ríos, balnearios y senderos de montaña. Del total de puntos de cobertura, 16 corresponden a senderos turísticos y 19 a playas, balnearios y ríos.

El director de Sinaproc, Omar Smith, destacó la importancia del lanzamiento del Operativo Guardianes 2026 como una estrategia nacional orientada a reforzar la seguridad y la prevención en los principales espacios de recreación.

Asimismo, subrayó que Guardianes 2026 no es una iniciativa aislada ni de una sola institución, sino una operación articulada del Sinaproc, en la que participan de forma activa el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Autoridad Marítima de Panamá, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como otras entidades de seguridad y respuesta.

“Este operativo envía un mensaje claro de seguridad a la población. Vamos a estar presentes en los distintos puntos del país para atender cualquier situación que se presente en playas, balnearios, ríos y senderos”, afirmó el director.

El funcionario explicó que la presencia institucional se mantendrá tanto en zonas de recreación acuática como en áreas de senderismo y en sitios de posible afectación, con el objetivo de prevenir incidentes y responder de manera oportuna ante emergencias. “Los senderos y las playas están ahí; nosotros somos los que llegamos para proteger a la población”, enfatizó.

Las labores de vigilancia y orientación se desarrollan en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá y Panamá Oeste, con presencia permanente en sitios costeros, fuentes hídricas y áreas naturales frecuentadas durante esta época del año.

Además del resguardo en playas y ríos, Sinaproc mantiene personal especializado en senderos turísticos, principalmente en zonas montañosas y de alto tránsito ecológico. Estas acciones buscan prevenir extravíos, accidentes y situaciones de riesgo, especialmente entre excursionistas y amantes del senderismo.

Como parte del componente preventivo, en playas y balnearios se aplica el sistema de banderas de seguridad (verde, amarilla y roja), que permite advertir a los visitantes sobre las condiciones del agua y orientar la toma de decisiones responsables.

Paralelamente, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Sinaproc se mantiene activo las 24 horas, monitoreando de forma constante cualquier incidente que pudiera poner en peligro la seguridad de la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las normas de seguridad, atender las indicaciones del personal en campo y evitar conductas de riesgo, recordando que la prevención es clave para disfrutar de la temporada seca de forma segura.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 o a las líneas de atención de los distintos estamentos de seguridad.

Finalmente, Smith reiteró su llamado a la población a priorizar la seguridad personal durante la temporada seca. Recomendó a quienes visiten cuerpos de agua informarse previamente sobre las condiciones climáticas, consultar con residentes locales y evaluar los riesgos antes de ingresar. “La clave es identificar el riesgo antes de intervenir y mantenerse atentos a cualquier situación que pueda presentarse”, concluyó.