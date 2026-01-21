Seis empresas muestran interés en la adquisición de 53 buses eléctricos con un precio de referencia de $26 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que seis empresas participaron en el proceso de precalificación dentro de la licitación pública para la adquisición de 53 buses eléctricos, con un precio de referencia de $26 millones.

La presentación de los documentos se llevó a cabo este martes 20 de enero y las empresas interesadas en la licitación son CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.; Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.; Consorcio CVW Zero Emission; Yutong; APCA Movilidad Eléctrica Integral Panamá (MEIP); y el Consorcio E-Move Panamá, S.A.

La licitación incluye 17 cargadores con sus respectivas infraestructuras eléctricas.

MiBus recordó que la adquisición de los buses eléctricos, que operarán en la ciudad capital, forma parte de las acciones de movilidad eléctrica, encaminadas a cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones y mejora de la calidad del servicio para los usuarios del transporte público.

La iniciativa cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.