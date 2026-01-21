Panamá, 21 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Precalificación

    Seis empresas muestran interés en la adquisición de 53 buses eléctricos con un precio de referencia de $26 millones

    Henry Cárdenas P.
    Seis empresas muestran interés en la adquisición de 53 buses eléctricos con un precio de referencia de $26 millones
    El proceso para la adquisición de los buses eléctricos está en fase de precalificación. Cortesía

    La Empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que seis empresas participaron en el proceso de precalificación dentro de la licitación pública para la adquisición de 53 buses eléctricos, con un precio de referencia de $26 millones.

    La presentación de los documentos se llevó a cabo este martes 20 de enero y las empresas interesadas en la licitación son CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.; Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.; Consorcio CVW Zero Emission; Yutong; APCA Movilidad Eléctrica Integral Panamá (MEIP); y el Consorcio E-Move Panamá, S.A.

    La licitación incluye 17 cargadores con sus respectivas infraestructuras eléctricas.

    MiBus recordó que la adquisición de los buses eléctricos, que operarán en la ciudad capital, forma parte de las acciones de movilidad eléctrica, encaminadas a cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones y mejora de la calidad del servicio para los usuarios del transporte público.

    La iniciativa cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Banco General vuelve a brillar en el Desfile de las Mil Polleras 2026.. Leer más