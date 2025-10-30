Seis empresas presentan propuestas para proveer 60 buses medianos a MiBus

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que seis empresas presentaron sus propuestas para la adquisición de 60 buses medianos, que reforzarán la flota en el área metropolitana.

El precio de referencia de la licitación es por $9.6 millones, para buses con características de 9 a 10 metros de longitud, motor diésel Euro 5 y piso bajo, adecuados para fortalecer la operación del sistema de transporte público en áreas de baja demanda y de difícil acceso.

MiBus informó que, a partir de esta etapa, se procederá con el proceso de evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, siguiendo los criterios establecidos en la normativa vigente.