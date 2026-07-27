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    Investigan

    Seis muertes de niños y adultos en la Comarca Ngäbe Buglé: Minsa investiga posible brote respiratorio grave

    Un equipo de respuesta rápida permanece en las comunidades afectadas para determinar las causas de los fallecimientos.

    Martha Vanessa Concepción
    Seis muertes de niños y adultos en la Comarca Ngäbe Buglé: Minsa investiga posible brote respiratorio grave
    El Ministerio de Salud (Minsa) desplegó un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) hacia la Comarca Ngäbe Buglé.

    El Ministerio de Salud (Minsa) desplegó un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) hacia la Comarca Ngäbe Buglé para investigar seis defunciones de niños y adultos reportadas en los últimos días, las cuales, de forma preliminar, estarían asociadas a infecciones respiratorias bajas graves.

    La institución explicó que la intervención sanitaria inició el pasado sábado y se concentra en las comunidades de Valle Bonito, Palmira y Guayacán, donde se registraron los fallecimientos. El equipo especializado permanecerá en el área hasta el viernes para desarrollar investigaciones epidemiológicas de campo y fortalecer las medidas de respuesta.

    De acuerdo con el informe preliminar del Minsa, tres de las personas fallecidas no buscaron atención médica y optaron por recurrir a la medicina botánica antes de su deceso.

    Seis muertes de niños y adultos en la Comarca Ngäbe Buglé: Minsa investiga posible brote respiratorio grave
    El Ministerio de Salud (Minsa) desplegó un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) hacia la Comarca Ngäbe Buglé.

    Las autoridades también indicaron que, hasta el momento, los contactos estrechos de estas personas no presentan síntomas.

    Como parte de la respuesta sanitaria, el personal de salud ha brindado atención médica a 178 personas, aplicado 391 dosis de vacunas, de las cuales 184 corresponden a la vacuna contra la influenza, y distribuido 394 medicamentos entre los residentes de las comunidades afectadas.

    Seis muertes de niños y adultos en la Comarca Ngäbe Buglé: Minsa investiga posible brote respiratorio grave
    El Ministerio de Salud (Minsa) desplegó un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) hacia la Comarca Ngäbe Buglé.

    El Ministerio de Salud señaló que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas de las defunciones y descartar otros riesgos para la población.

    Síntomas

    Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes residen en áreas de difícil acceso, a acudir de inmediato al centro de salud más cercano si presentan fiebre, dificultad para respirar, tos persistente u otros síntomas respiratorios.

    Además, insistieron en evitar la automedicación y buscar atención médica oportuna para reducir el riesgo de complicaciones.

    Martha Vanessa Concepción

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