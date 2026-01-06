Seis virus respiratorios circulan en Panamá; influenza y VSR lideran los casos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante la semana epidemiológica No. 52 de 2025 se mantiene la circulación activa de varios virus respiratorios en el país, entre los que destacan la influenza y el virus sincitial respiratorio (VSR) como los de mayor frecuencia.

También se registran casos de SARS-CoV-2 (Covid-19), parainfluenza, metaneumovirus y rinovirus, lo que configura un escenario epidemiológico complejo.

Ante esta situación, el jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y a acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en el caso de niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El informe epidemiológico detalla que la influenza alcanzó una positividad del 29.7%, superando el umbral de alerta y mostrando una tendencia al alza. En la semana No. 52 se confirmaron cuatro defunciones y se actualizó una muerte correspondiente a la semana No. 49, elevando el total a 114 fallecimientos en 2025.

Del total de defunciones, el 85.1% de las personas no estaba vacunada contra la influenza, mientras que el 92.1% presentaba factores de riesgo, como edad avanzada, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, inmunosupresión y afecciones respiratorias crónicas.

Las regiones con más fallecimientos fueron Panamá Metro, Panamá Oeste y San Miguelito.

El virus sincitial respiratorio (VSR) registró una positividad del 23%, por encima del umbral estacional y de la curva epidémica. Este virus continúa afectando principalmente a niños pequeños, siendo una de las principales causas de infecciones respiratorias en este grupo etario.

En tanto, la Covid-19 mantiene una tendencia al alza; en la semana No. 52 se notificaron 19 nuevos casos, con un acumulado de 2,797 casos en 2025. Además, se reportó una defunción, elevando el total anual a 48 fallecimientos. La mayoría de las muertes corresponde a personas mayores de 80 años, con mayor incidencia en Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Oeste.

Otros virus respiratorios en circulación

El Minsa también confirmó la circulación activa del metaneumovirus, con una positividad del 8%, así como el aumento esperado de casos de bronquiolitis, cuya tasa de incidencia se ubicó en 10.4 casos por cada 100,000 habitantes. A estos se suman los virus de parainfluenza y rinovirus, que continúan presentes en la vigilancia epidemiológica.

Entre las recomendaciones que da Armién está mantener medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos, la atención médica oportuna y la protección especial de los grupos vulnerables.

El Minsa subrayó que la prevención y la responsabilidad ciudadana son claves para evitar complicaciones y reducir la transmisión de estos virus respiratorios.