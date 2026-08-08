Semana de los Templos Abiertos reunirá a 12 comunidades de fe para promover el diálogo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Doce comunidades de fe abrirán sus puertas del 10 al 15 de agosto durante la cuarta edición de la Semana de los Templos Abiertos, una iniciativa que busca promover el diálogo interreligioso, el respeto y la convivencia en Panamá.

El Comité Interreligioso de Panamá anunció este viernes 7 de agosto la realización de la cuarta edición de la Semana de los Templos Abiertos, una actividad que permitirá a la ciudadanía conocer las diferentes comunidades de fe, sus tradiciones y espacios de oración, como parte de una iniciativa enfocada en el diálogo y la convivencia.

La actividad se desarrollará del 10 al 15 de agosto y contará con la participación de 12 comunidades de fe presentes en Panamá. La jornada contempla visitas a iglesias, congregaciones y templos, donde los participantes podrán conocer sus prácticas y creencias.

Gustavo Kraselnik, de la Congregación Kol Shearith Israel y presidente del Comité Interreligioso de Panamá, señaló que la actividad busca fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades.

“Abrir las puertas de nuestros templos es también abrir las puertas de nuestros corazones para conocernos, dialogar y descubrir que la diversidad vivida con respeto es una riqueza para nuestra sociedad”, expresó.

Los organizadores indicaron que, en un contexto marcado por la polarización y las diferencias sociales, el diálogo basado en el respeto y la escucha representa una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia.

“Más allá de las diferencias que tenemos, podemos encontrar puntos en común, especialmente el deseo del bienestar del pueblo panameño, en una sociedad democrática, inclusiva y solidaria”, destacaron.

Por su parte, el protopresbítero Alejandro El Brihi, de la Catedral Griega Ortodoxa, explicó que la jornada contempla visitas a templos de distintas tradiciones religiosas, donde los participantes podrán conocer sus prácticas y creencias.

El Brihi aclaró que esta experiencia no tiene fines de proselitismo, sino que busca generar espacios de conocimiento y respeto entre las diferentes comunidades.

“Ninguno de nosotros compromete su fe ni minimiza sus creencias; al contrario, las reafirma y las muestra al mundo. Eso es parte de la diversidad”, afirmó.

Además de las visitas abiertas al público, se desarrollarán actividades dirigidas a estudiantes, profesionales y comunidades educativas, con el objetivo de fortalecer la formación en valores y la cultura de paz.

Representante de las 12 comunidades de fe que conviven en Panamá, durante la conferencia de prensa de la Semana de los Templos 2026. Cortesía

Diálogo, respeto y solidaridad

Eusebio Muñoz, representante de la Iglesia católica de Panamá, indicó que el diálogo ecuménico e interreligioso es una herramienta para fortalecer la convivencia, el respeto y la paz.

Señaló que, aunque existen diferencias entre las distintas comunidades de fe, estas representan una riqueza que permite construir espacios de encuentro y solidaridad.

“Somos distintos, pero no distantes. En la diversidad hay una riqueza y en el diálogo se construye el camino de la paz”, expresó.

Muñoz explicó que la Semana de los Templos Abiertos busca que la sociedad conozca las diferentes tradiciones religiosas del país sin temor ni prejuicios, y reiteró que no se trata de una actividad de proselitismo, sino de una oportunidad para fomentar el respeto hacia las creencias de los demás.

También destacó el papel de las comunidades religiosas en la atención de las necesidades sociales, especialmente de los sectores más vulnerables, mediante programas de acompañamiento y apoyo comunitario.

“Construir democracia no es construir muros, es construir el puente del diálogo para transitar hacia un futuro mejor”, afirmó.

Festival Cultural Interreligioso

Como parte de la Semana de los Templos Abiertos, se realizará un Festival Cultural Interreligioso, una actividad que busca promover el diálogo a través del arte, la música y las tradiciones panameñas.

Paul Bocanegra, representante de la comunidad religiosa Soka Gakkai Internacional de Panamá, explicó que el evento contará con la participación de 10 comunidades de fe, que presentarán bailes autóctonos, expresiones típicas y afroantillanas, además de cantos y presentaciones artísticas.

El festival iniciará con una oración interreligiosa y busca resaltar las expresiones culturales presentes en las distintas comunidades religiosas.

“Cuando apreciamos el arte, los poemas, algo en nuestro corazón se abre”, señalaron los organizadores.

La actividad será gratuita y se realizará el jueves 13 de agosto, a las 7:00 p.m., en Soka Gakkai Internacional de Panamá, cerca de la avenida La Pulida y la 12 de Octubre.

Comunidades participantes

En la Semana de los Templos 2026 participarán la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua, Balboa Union Church, Templo Bahá’í de Panamá, Catedral Episcopal San Lucas, Catedral Griega Ortodoxa Anunciación de la Virgen María, Sinagoga Kol Shearith Israel y Jama Mezquita.

También tendrán sus puertas abiertas en el Templo Hindú, Templo Hare Krishna ISKCON Panamá, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Centro Cultural de la SGI de Panamá, entre otras comunidades.

Templo Bahá’i: paz sin prejuicios

Durante la edición de 2025 participaron aproximadamente 2,500 personas en las distintas casas de oración. Para este año, los organizadores esperan superar esa cifra mediante una mayor difusión y la participación de estudiantes de colegios y universidades.

Catedral Basílica Santa María la Antigua.

La programación completa estará disponible en la página web del Comité Interreligioso de Panamá y en sus redes sociales bajo el nombre Semana de los Templos.