Panamá, 11 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Semana de Vacunación en Panamá 2026: estas son las fechas y las vacunas disponibles

    Del 23 al 30 de abril, Panamá celebra la Semana de Vacunación de las Américas 2026. Conozca las vacunas disponibles, los lugares de aplicación y cómo proteger a tu familia del sarampión y otras enfermedades.

    Aleida Samaniego C.
    Semana de Vacunación en Panamá 2026: estas son las fechas y las vacunas disponibles
    Panamá mantiene vigente su esquema nacional de vacunación con 25 vacunas gratuitas para la población. Cortesía/Minsa

    Panamá se alista para la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, que se realizará del 23 al 30 de abril de 2026, adelantándose a la fecha oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que será del 26 de abril al 2 de mayo. La decisión se tomó porque el 1 de mayo es feriado nacional, lo que podría afectar las jornadas.

    +info

    Panamá mantiene su esquema de vacunas pese a cambios en Estados UnidosEl fin de la obligatoriedad de vacunas en Estados Unidos eleva el riesgo de brotes de enfermedades preveniblesRepunte de tosferina en Panamá: 14 casos en niños y una muerte este año

    Itzel de Hewitt, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que este año la campaña mantendrá el lema “Tu decisión marca la diferencia” y se enfocará especialmente en reforzar la protección contra el sarampión con el mensaje “Métele un gol al sarampión, vacúnate”.

    Durante la semana, las autoridades de salud visitarán comunidades con baja cobertura de vacunación, priorizando zonas con problemas de nutrición, deserción escolar, analfabetismo o difícil acceso.

    “Cada región identificará sus áreas prioritarias, completará esquemas de vacunación y realizará actividades de promoción de la salud”, señaló de Hewitt.

    Además de las vacunas, se ofrecerán servicios complementarios: vacunación de mascotas, toma de presión arterial, pruebas de Papanicolaou, exámenes de próstata y evaluaciones médicas generales.

    Las vacunas disponibles incluirán: influenza, neumococo, virus del papiloma humano, nonavalente, hexavalente, varicela y triple viral contra sarampión, paperas y rubéola. En las regiones correspondientes, también se aplicará la vacuna contra la fiebre amarilla.

    Las primeras jornadas se realizarán en Caipi, asilos y casas hogar, así como entre pacientes del SADI de la Caja de Seguro Social.

    Luego se extenderán a bomberos, policías, adultos mayores, niños, y se instalarán puestos en centros comerciales, iglesias y centros penitenciarios.

    La OPS recuerda que la Semana de Vacunación de las Américas es fundamental para cerrar brechas de inmunidad, prevenir brotes y mantener los avances en la eliminación de enfermedades como el sarampión. Las autoridades sanitarias insisten en que vacunarse es una responsabilidad de todos para proteger la salud pública.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más