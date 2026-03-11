Semana de Vacunación en Panamá 2026: estas son las fechas y las vacunas disponibles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Del 23 al 30 de abril, Panamá celebra la Semana de Vacunación de las Américas 2026. Conozca las vacunas disponibles, los lugares de aplicación y cómo proteger a tu familia del sarampión y otras enfermedades.

Panamá se alista para la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, que se realizará del 23 al 30 de abril de 2026, adelantándose a la fecha oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que será del 26 de abril al 2 de mayo. La decisión se tomó porque el 1 de mayo es feriado nacional, lo que podría afectar las jornadas.

Itzel de Hewitt, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que este año la campaña mantendrá el lema “Tu decisión marca la diferencia” y se enfocará especialmente en reforzar la protección contra el sarampión con el mensaje “Métele un gol al sarampión, vacúnate”.

Durante la semana, las autoridades de salud visitarán comunidades con baja cobertura de vacunación, priorizando zonas con problemas de nutrición, deserción escolar, analfabetismo o difícil acceso.

“Cada región identificará sus áreas prioritarias, completará esquemas de vacunación y realizará actividades de promoción de la salud”, señaló de Hewitt.

Además de las vacunas, se ofrecerán servicios complementarios: vacunación de mascotas, toma de presión arterial, pruebas de Papanicolaou, exámenes de próstata y evaluaciones médicas generales.

Las vacunas disponibles incluirán: influenza, neumococo, virus del papiloma humano, nonavalente, hexavalente, varicela y triple viral contra sarampión, paperas y rubéola. En las regiones correspondientes, también se aplicará la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las primeras jornadas se realizarán en Caipi, asilos y casas hogar, así como entre pacientes del SADI de la Caja de Seguro Social.

Luego se extenderán a bomberos, policías, adultos mayores, niños, y se instalarán puestos en centros comerciales, iglesias y centros penitenciarios.

La OPS recuerda que la Semana de Vacunación de las Américas es fundamental para cerrar brechas de inmunidad, prevenir brotes y mantener los avances en la eliminación de enfermedades como el sarampión. Las autoridades sanitarias insisten en que vacunarse es una responsabilidad de todos para proteger la salud pública.