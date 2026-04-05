Monseñor Ulloa: ‘La violencia se está metiendo en los barrios, los hogares y hasta en el deporte’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El arzobispo de Panamá llamó a enfrentar la violencia, la corrupción y la desesperanza durante la misa de Pascua celebrada en la Basílica Metropolitana Santa María La Antigua.

Desde la Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, presidió la misa de Pascua o Resurrección, una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, con la que se conmemora el triunfo de la vida sobre la muerte.

En la homolía, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, advirtió sobre el avance de la violencia en el país, al señalar que “se está metiendo en los barrios, los hogares y hasta en el deporte”.

Ulloa alertó que esta realidad “roba la paz y la esperanza”, al tiempo que instó a la sociedad panameña a no normalizar este fenómeno.

El prelado enmarcó su mensaje en el contexto de la Pascua, subrayando que la resurrección de Cristo representa una oportunidad para transformar la vida personal y social.

El arzobispo también hizo referencia a otros problemas que afectan al país, como la corrupción, la indiferencia y la exclusión, los cuales describió como “sepulcros” que deben ser abiertos. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a asumir un compromiso activo para generar cambios y construir una sociedad más justa.

Misa de Resurrección en la Catedral Metropolitana Santa María la Antigua. Cortesía Panorama Católico

“¿Qué sepulcros necesitamos abrir en Panamá? El sepulcro de la indiferencia… el sepulcro de la corrupción que roba esperanza, cierra futuro a tantos, el sepulcro de la violencia que se mete en nuestros barrios…”.

El mensaje de monseñor llega en momentos en que se han suscitados varios sucesos violentos en el país en escenarios deportivos.

Ulloa concluyó su mensaje exhortando a los panameños a vivir su fe de manera coherente, con acciones concretas basadas en la verdad y la responsabilidad. “La fe no es un adorno, es un criterio de vida”, afirmó, al destacar que la transformación del país comienza con decisiones individuales que impactan en el conjunto de la sociedad.

En su reflexión pascual, José Domingo Ulloa enfatizó que la fe cristiana no puede reducirse a una tradición o costumbre, sino que nace de un encuentro real con Cristo resucitado. “La Pascua es una experiencia que transforma y renueva la vida”, expresó, al invitar a los fieles a dejar atrás el miedo, el pasado y la desesperanza, y abrirse a una vida nueva marcada por la esperanza.

¡Cristo ha resucitado!, proclamó monseñor Ulloa. Fotografía cortesía Panorama Católico

El arzobispo concluyó con un llamado a la acción, subrayando que la resurrección no es solo un hecho del pasado, sino una fuerza viva que debe reflejarse en la vida cotidiana. “Si Él vive, nada está perdido… Panamá puede levantarse”, afirmó, al exhortar a los creyentes a vivir con coherencia, sin miedo y comprometidos con el bien común, como testimonio concreto de su fe.

Procesión de la alegría

Finalizada la misa en la Catedral, se inició la procesión de la alegría para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo.

El anda del Cristo Resusitado salió de la Iglesia San Francisco de Asís, mientras que la imagen de la Virgen de la Alegría salió de la Iglesia de la Merced. Ambas representaciones se encontrarán en la plaza de la Catedral para celebrar la resurección al proclamar que Cristo está vivo y es el rey de reyes.

La diputada Paulette Thomas le cantó a la virgen durante la procesión desde un balcón del Casco Antiguo de Panamá.

El anda de Cristo la cargan 50 personas (cofrades). La procesión es ambientada al ritmo de la banda de la Policía Nacional y de la Aeronaval con cánticos y notas de himnos cristianos como ‘No hay Dios tan grande cómo tu’.

Al encontrarse ambas andas, es decir, el encuentro de Cristo resucitado con la virgen María, sonaron las campanas de la Catedral Metropolitana San María La Antigua. Mientras monseñor José Domingo Ullosa reparte la bendición a los feligreses y visitantes que presencian la procesión.