Semana Santa en Panamá: se esperan 300,000 visitantes y $6 millones en impacto económico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Semana Santa convierte el Casco Antiguo en epicentro de fe, tradición y turismo, con procesiones y eventos culturales, y se espera que genere un impacto económico de más de 6 millones de dólares.

Se proyecta que más de 300 mil visitantes nacionales y extranjeros recorrerán el Casco Antiguo, en la ciudad de Panamá, durante la Semana Santa Internacional. El intenso flujo de personas desafiará la logística de transporte y seguridad, mientras que comercios y servicios locales se preparan para un fuerte impulso económico, consolidando la zona como epicentro turístico y cultural de estas celebraciones.

Roberto Rollón, del Comité Organizador de la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá, destacó que para este año participarán unos 5,000 miembros activos. El evento, que inició como una actividad modesta hace 10 años, se ha convertido en una de las principales celebraciones religiosas del país.

De acuerdo con Rollón, la afluencia de visitantes también ha aumentado significativamente, durante toda la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Este crecimiento ha posicionado a la ciudad como un destino religioso de relevancia internacional, con una programación que combina tradición, fe y turismo.

Aumento de la capacidad hotelera

Para la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, la Semana Santa en el Casco Antiguo se ha consolidado como un producto turístico que combina fe, historia y cultura, atrayendo cada vez más visitantes nacionales e internacionales. Señaló que este evento se ha posicionado como una oferta exportable que permite a Panamá competir con otros destinos de turismo religioso.

De León indicó que la ocupación hotelera durante estos días supera el 90%, lo que refleja el creciente interés por esta actividad. El 2025 cerró con una ocupación similar a la actual.

Además, atribuyó el aumento de visitantes al trabajo de promoción, especialmente por parte de los medios de comunicación, que han contribuido a visibilizar la experiencia y motivar tanto a creyentes como a turistas a participar en las celebraciones.

En términos económicos, la funcionaria estimó que el turismo religioso en el Casco Antiguo genera un impacto superior a los 6 millones de dólares, tomando como base un gasto promedio conservador de 20 dólares por persona al día. Para este año, se espera igualar o superar los más de 300 mil visitantes registrados en la edición anterior, lo que reforzaría el papel de este evento como un motor clave para el turismo en el país.

En tanto, la ministra del Ministerio de Cultura destacó que la Semana Santa es una de las principales expresiones de la identidad y la fe del pueblo panameño, al combinar tradición, cultura y espiritualidad, especialmente en el Casco Antiguo.

Señaló que esta celebración no solo preserva tradiciones centenarias, sino que también proyecta a Panamá como un referente de turismo religioso, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Movilidad y seguridad

En materia de movilidad, los organizadores de la Semana Santa Internacional explicaron que los visitantes contarán con diversas opciones de transporte durante la semana de actividades.

Se informó que MiBus habilitará un servicio especial desde la estación de 5 de Mayo hacia el Casco Antiguo. Las personas también podrán llegar a la estación y caminar hasta el área patrimonial.

Además, habrá disponibilidad de 11 estacionamientos ubicados en los alrededores, como Casco Parking en avenida B, los estacionamientos del Teatro Nacional, los ubicados en el Parque V Centenario y áreas aledañas en Plaza Herrera, entre otros.

Rollón exhortó a los asistentes a llegar con anticipación y utilizar los estacionamientos cercanos si se trasladan en vehículo propio.

En cuanto a la seguridad, Luis Felipe Icaza, ministro encargado de Seguridad Pública, detalló que el operativo estará liderado por el Servicio de Protección Institucional (SPI), con el respaldo de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y Migración.

Para esta Semana Santa se estima una participación similar a la del año pasado, cuando alrededor de 400 unidades fueron desplegadas para garantizar el orden durante las actividades, indicó Icaza.

Una preparación de gran escala

La organización de la Semana Santa implica una preparación de gran escala que inicia con un año de anticipación, con la participación de miles de voluntarios que trabajan de forma silenciosa en distintas tareas.

Las actividades incluyen ocho procesiones y 13 andas que representan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, organizadas por una cofradía principal y siete hermandades. Se estima que el voluntariado supere las 5 mil personas.

Ricardo Gago Salineros, presidente del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, explicó que entre los aspectos logísticos destaca el manejo de cerca de 5,000 vestimentas utilizadas en las procesiones, las cuales deben ser lavadas, almacenadas y preparadas nuevamente cada año.

Como parte del apoyo a los participantes, se distribuirán entre 10,000 y 11,000 botellas de agua durante las procesiones, labor que estará a cargo de grupos voluntarios responsables tanto de la entrega como de la recolección de los envases a lo largo de las rutas.

Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, resaltó que el Casco Antiguo se convierte en un espacio clave durante estos días, donde la fe se expresa a través de procesiones, imágenes y celebraciones litúrgicas que representan un mensaje vivo del amor de Dios. Además, hizo un llamado a la población a vivir este tiempo como una oportunidad de reflexión, reconciliación y esperanza.

Monseñor José Domingo Ulloa durante la conferencia de los detalles de la Semana Santa Internacional del Casco Antiguo, donde estima participen más de 300 mil personas. En la mesa principal (de izquierda a derecha) María Eugenia Herrera (ministra de Cultura), Ricardo Gago Salineros (Comité organizador), Gloria De León (ATP), Luis Felipe Icaza (ministro encargado de Seguridad) y Roberto Rollón, del Comité Organizador. Cortesía

Detalles de las procesiones

Entre los eventos más destacados figura la procesión del Viernes de Dolores, que se realizará el 27 de marzo a las 7:00 p.m. Es la más extensa, con la participación de más de 1,800 personas y más de 300 mujeres acompañando a la Virgen de los Dolores.

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El programa continúa con el Domingo de Ramos, con la tradicional procesión de la Burrita protagonizada por niños; el Martes Santo, con el Cristo de la Buena Muerte, dedicada a los estamentos de seguridad fallecidos en cumplimiento del deber; y el Miércoles Santo, con el Cristo Pobre, una de las imágenes más antiguas del sector.

Las celebraciones alcanzan su punto central el Jueves y Viernes Santo, con actividades como el recorrido de las siete iglesias, la procesión de la Santa Cena y el Prendimiento, además de la salida solemne de Jesús Nazareno. El Viernes Santo se conmemora la muerte de Cristo con procesiones como la Piedad y el Cristo Yacente. Finalmente, el Domingo de Resurrección marca el cierre con el encuentro entre el Cristo resucitado y la Virgen.

Este año se incorporarán dos nuevas andas: una dedicada al Cristo crucificado, que saldrá el Viernes de Dolores, y otra de la Última Cena, que debutará el Jueves Santo con un recorrido especial que iniciará desde el interior de la catedral basílica.

Gago explicó que el anda del Cristo será cargada por 94 costaleros, mientras que la de la Última Cena será llevada por 140 personas, entre hombres y mujeres.

También aclaró que el acceso a las iglesias será gratuito para quienes acudan con fines religiosos, como rezar o asistir a ceremonias, e hizo un llamado a autoridades y comerciantes a apoyar la logística del evento.