    ADMINISTRACIÓN DE SALUD

    Ministro de Salud visita el Nicolás A. Solano: Si los médicos están tratando mal a los pacientes, van para afuera

    Aleida Samaniego C.
    El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo. Alexander Arosemena

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó hoy una visita a tempranas horas de la mañana a la sala de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, luego de las múltiples quejas de los pacientes por la atención en este centro hospitalario.

    Durante su visita, el ministro conversó directamente con los pacientes que recibían atención médica, así como con aquellos que se encontraban en la sala de espera, con el objetivo de conocer de cerca sus experiencias y preocupaciones.

    Boyd Galindo destacó la importancia de mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud pública. “Ya no se puede seguir con un sistema de salud pública que no brinde la atención médica necesaria ni la empatía que todo paciente merece”, señaló el ministro.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante su visita en el Hospital Regional Nicolás A. Solano

    En un tono firme, Boyd Galindo también aseguró a los pacientes: “si los están tratando mal, van para afuera”, refiriéndose al personal de salud que no esté brindando la atención debida a quienes acuden a buscar salud en estas instalaciones.

    Urge una respuesta

    El presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y diputado de Panamá Oeste, Edwin Vergara, señaló que el problema del Hospital Nicolás A. Solano es un asunto de larga data. “Es una piedra en el zapato de varios gobiernos”, afirmó.

    Vergara destacó que la situación actual del hospital evidencia la necesidad urgente de declarar la institución en emergencia. “Lo que está ocurriendo en este hospital demuestra que se requiere una intervención rápida por parte del Ministerio de Salud para su renovación”, subrayó el diputado.

    Además, hizo hincapié en la importancia de este centro de salud, mencionando que entre Arraiján y La Chorrera, más de 500,000 personas dependen de la atención en el Nicolás A. Solano, sin contar las poblaciones de Chame y San Carlos.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

