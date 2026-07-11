Siete cuencas, una sola misión: La alianza entre The Ocean Cleanup y Marea Verde para limpiar los ríos de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un esfuerzo conjunto entre actores locales y globales ataca el problema de la basura al implementar sistemas de intercepción en los ríos y promover el reciclaje en la ciudad de Panamá.

A través del proyecto Siete Cuencas, la organización panameña Marea Verde y la organización internacional The Ocean Cleanup unieron esfuerzos para interceptar el flujo de basura en los principales ríos urbanos de la capital antes de que llegue al océano.

Hasta la fecha, esta alianza ha desplegado tecnología de intercepción en los ríos Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández, lo que ha evitado que más de 350 mil kilogramos de desechos lleguen a la bahía desde enero de 2025.

La iniciativa tiene como meta impedir que más de 800 mil kilogramos de basura lleguen al mar cada año, recuperar al menos 100 mil kilogramos de plástico al año y restaurar más de 30 kilómetros de costa.

La Prensa participó esta semana en un recorrido junto a equipos de estas organizaciones y aquí les contamos quiénes son y parte del trabajo en ejecución.

James Paterson, gerente de Operaciones y Proyectos de The Ocean Cleanup para el proyecto en Panamá; Gabriela Narbona, líder de Marketing y Comunicaciones de Marea Verde; Robin Clegg, jefe de Relaciones Públicas y Medios de The Ocean Cleanup; y Laura González, directora ejecutiva de Marea Verde, durante una gira de medios para presentar los avances del proyecto Siete Cuencas. Foto: Luis Rondón

Marea Verde: el motor panameño de la conservación y la educación

Para las comunidades que bordean estas cuencas, la acumulación de desechos nunca ha sido solo un problema ecológico, sino una amenaza directa a sus hogares.

“Llega un momento de desesperación en el que uno no sabe ni qué hacer, si agarrar los muebles o salir huyendo cuando el río se llena de basura y el agua entra a las casas. Ha sido una realidad muy triste“, relata Liska Ortiz, habitante de una de las áreas afectadas.

De esta urgencia nace Marea Verde, que es una organización panameña sin fines de lucro que, desde 2018, trabaja para proteger los ríos y las costas del país.

Su misión consiste en educar y empoderar a la ciudadanía para construir un Panamá más limpio y sostenible.

Su trabajo en las comunidades ribereñas se sustenta en tres pilares: innovación, educación e incidencia.

Integrantes de Marea Verde, responsable de orientar las iniciativas de la organización para la recuperación de los ríos y la protección de los ecosistemas de la Bahía de Panamá. Foto: Marea Verde Panamá

En materia de innovación, la organización dio un paso decisivo en 2022, cuando puso en funcionamiento un sistema de barreras flotantes en el río Juan Díaz.

Desde entonces, esta infraestructura ha evitado que más de 600 mil kilogramos de basura lleguen al océano.

La experiencia acumulada entre 2018 y 2024 sirvió como base para crear el proyecto Siete Cuencas, concebido para ampliar las labores de intercepción de residuos a los principales ríos urbanos mediante un trabajo coordinado con las autoridades y las comunidades.

El panorama ha dado un giro muy alentador para las familias.

“Gracias a Dios, ahora Marea Verde puso una barrera y no se ha inundado; desde que la barrera está aquí en el barrio de Puente del Rey no ha habido inundaciones”, añade Joana Araúz, habitante de la zona.

Transformar esta dura realidad comunitaria en casos de éxito es el resultado de años de esfuerzo sostenido por parte de los actores involucrados.

La Casa de Wanda

Con el propósito de convertir la conciencia ambiental en cambios de comportamiento duraderos, Marea Verde desarrolla programas educativos dirigidos a distintos sectores de la población.

Su centro interactivo de educación ambiental, La Casa de Wanda, ha recibido a más de 18 mil visitantes en dos años, de los cuales el 70 % corresponde a estudiantes.

El alcance educativo también se extiende a través del programa Wanda Educa, que lleva las iniciativas de la organización directamente a las escuelas públicas ubicadas en las cuencas intervenidas.

Más de 10 mil personas han vivido la experiencia educativa de la Casa de Wanda desde su apertura, participando en actividades sobre educación ambiental y gestión de residuos. Foto: Marea Verde Panamá.

Actualmente, el programa está presente en seis centros educativos, donde ha capacitado a más de 280 docentes y ha contribuido al reciclaje de más de 17 mil kilogramos de materiales.

Para alcanzar estas cifras, el secreto ha sido transformar la teoría en una experiencia práctica, enseñando a los más jóvenes a clasificar los siete tipos de plásticos mediante actividades interactivas.

“Una bolsita de plástico que ellos, literalmente, agarran; la identifican, ven qué número es y la van colocando en las canastas.

Es una dinámica diferente que también activa mucho a los niños; aprenden de una manera bastante práctica", explica Carlos Reyes, coordinador y guía de La Casa de Wanda.

A través de su pilar de incidencia, Marea Verde también impulsa programas comunitarios de reciclaje en sectores como Puente del Rey, Villa del Rey, Don Bosco, Marcasa y Santa Clara.

En estas comunidades, la organización enseña a los residentes a gestionar correctamente sus residuos de forma gratuita y, al mismo tiempo, fortalece alianzas con los gobiernos locales para mejorar las políticas públicas relacionadas con el manejo de desechos en Panamá.

The Ocean Cleanup: tecnología y alcance global contra la contaminación

The Ocean Cleanup es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a desarrollar y escalar soluciones para eliminar el plástico de los océanos.

Para enfrentar este desafío, implementa una estrategia con dos frentes de acción: interceptar los residuos en los ríos para impedir que lleguen al mar y retirar el plástico que ya se ha acumulado en los océanos.

Los resultados de esta estrategia reflejan su alcance global.

Hasta junio de 2026, la organización había recolectado más de 57 millones de kilogramos de residuos en distintos ecosistemas acuáticos alrededor del mundo.

Smart Rivers Survey

Antes de desplegar su tecnología en la ciudad de Panamá, The Ocean Cleanup realizó un Smart Rivers Survey, un estudio integral diseñado para comprender el comportamiento de los residuos dentro de las cuencas urbanas.

Como parte de su estrategia de intervención a escala de ciudad, el análisis combinó el uso de drones, cámaras con inteligencia artificial, boyas con GPS e investigación de campo, con el propósito de mapear con precisión el recorrido del plástico a través de los ríos de la capital.

La información obtenida con drones, rastreadores GPS y tecnologías de monitoreo remoto permite a The Ocean Cleanup evaluar el comportamiento de los ríos. Foto: The Ocean Cleanup.

La información recopilada permitió elaborar un mapa interactivo que identificó los puntos con mayor concentración de residuos y determinó las ubicaciones más eficientes para instalar los sistemas de intercepción.

Gracias a este proceso, la organización adaptó el diseño y la ubicación de sus tecnologías a las características específicas de cada sistema fluvial, lo que incrementó la eficacia de las intervenciones.

Programa 30 Ciudades

Con el objetivo de ampliar el impacto de sus soluciones, The Ocean Cleanup lanzó en 2025 el programa 30 Ciudades, una iniciativa destinada a acelerar la intercepción de residuos plásticos en 30 ciudades costeras estratégicas de América y Asia.

A través de este programa, la organización busca evitar que una parte significativa del plástico transportado por los ríos llegue al océano.

La meta es eliminar hasta un tercio del plástico fluvial que desemboca en el mar para 2030, mediante la implementación de tecnologías adaptadas a las condiciones de cada ciudad y el trabajo conjunto con gobiernos, organizaciones locales y comunidades.

Como parte del programa 30 ciudades, The Ocean Cleanup desarrolla despliegues a escala urbana en ciudades como Mumbai, Yakarta, Montego Bay, Kuala Lumpur, Ciudad de Panamá, Manila, Bangkok y Los Ángeles para reducir la contaminación por plásticos que llega al océano a través de los ríos. Foto: The Ocean Cleanup.

La alianza entre Marea Verde y The Ocean Cleanup representa mucho más que la instalación de tecnología para interceptar residuos en los ríos de la capital.

El proyecto combina innovación, educación ambiental y trabajo comunitario con el propósito de generar un impacto sostenible en la Bahía de Panamá.

A través de esta estrategia integral, ambas organizaciones buscan reducir la contaminación plástica, fortalecer la participación ciudadana y contribuir a la recuperación de ecosistemas que sostienen una importante diversidad de especies y benefician a miles de personas que habitan en las cuencas urbanas.

Con esta iniciativa, Panamá avanza en la conservación de la Bahía de Panamá, uno de sus principales patrimonios ambientales y un humedal clave para cerca de dos millones de aves migratorias que cada año llegan a sus costas en busca de alimento y refugio.

La participación ciudadana es clave en las labores de gestión de residuos y sensibilización que promueve Marea Verde para proteger los ecosistemas de nuestro país. Foto: Marea Verde

Más allá de las cifras, el proyecto busca generar un cambio permanente: transformar los ríos urbanos de Panamá en ecosistemas recuperados, reducir la contaminación que afecta a las comunidades y proteger los recursos naturales que sostienen al país.