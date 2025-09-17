Siete empresas presentan ofertas para nueva potabilizadora de Pacora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de siete compañías presentaron este miércoles 17 de septiembre sus propuestas en la licitación pública para el proyecto de construcción de la nueva planta potabilizadora de Pacora, al este de la ciudad, cuyo precio de referencia es de 6.2 millones de dólares.

Las ofertas fueron las siguientes:

World Technology Trader Services, S.A. : 5.6 millones de dólares.

Espina Obras Hidráulicas, S.A. : 8.7 millones de dólares.

Consorcio Aquapacora (Constructora Rodsa, S.A.; NYR Construction, Inc.; y Constructora 33, S.A.): 7.3 millones de dólares.

Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. : 6.8 millones de dólares.

Rotoplas Servicios de Agua Panamá, S.A. : 7.2 millones de dólares.

Constructora Urbana, S.A. (Cusa) : 6 millones de dólares.

Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (Copisa): 6.4 millones de dólares.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) convocó esta licitación con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la entidad, se busca una empresa que se encargue de rehabilitar y modernizar la potabilizadora para aumentar su capacidad.

En los últimos años, la planta ha presentado fallas y su producción se mantiene por debajo de lo requerido: debería generar unos 12 millones de galones de agua diarios, pero no ha alcanzado esa cifra.