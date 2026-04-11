Siete heridos en violento choque en Chepo: bomberos rescatan a conductor atrapado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus de la ruta Chepo–Panamá y un camión repartidor de agua dejó siete personas heridas la mañana de este sábado en el entronque hacia el distrito de Chepo, en Panamá Este, en un hecho que obligó a una compleja operación de rescate por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP).

El siniestro se registró este sábado 11 de abril, alrededor de las 9:30 a.m., cuando ambos vehículos colisionaron violentamente. A la llegada de las unidades de emergencia, se confirmó que uno de los conductores había quedado atrapado dentro del autobús, con lesiones de consideración.

Un accidente de tránsito entre un bus de la ruta Chepo–Panamá y un camión repartidor de agua dejó siete personas heridas la mañana de este sábado 11 de abril de 2026. Cortesía

Equipos especializados de Extinción, Búsqueda y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) activaron de inmediato el protocolo de emergencia. La primera respuesta llegó desde la estación de Tanara, seguida por unidades de la estación 16 de San Martín.

Julio Real, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este-Darién, explicó que fue necesario utilizar herramientas hidráulicas para liberar al conductor, quien quedó atrapado entre los hierros del bus.

“Se utilizaron herramientas hidráulicas de expansión y corte para liberar al conductor que se mantenía atrapado dentro del vehículo tipo bus”, detalló.

Las labores se extendieron por unos 20 minutos y culminaron cerca de las 9:50 a.m., logrando extraer con vida al afectado.

Un accidente de tránsito entre un bus de la ruta Chepo–Panamá y un camión repartidor de agua dejó siete personas heridas la mañana de este sábado 11 de abril de 2026. Cortesía

Tras el rescate, ambulancias del sistema prehospitalario trasladaron a los lesionados a distintos centros médicos. Los casos más graves fueron llevados al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, en 24 de Diciembre, mientras que el resto de los pacientes con heridas leves fueron remitidos al Hospital Regional de Chepo.

Llamado urgente a la precaución

El oficial reiteró que este tipo de emergencias pueden evitarse si se adoptan medidas de conducción responsable, especialmente en condiciones climáticas adversas.

“Muchas emergencias pueden evitarse si se toman las medidas adecuadas al conducir, sobre todo cuando las condiciones no son favorables”, advirtió.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Reducir la velocidad

Mantener distancia entre vehículos

Evitar maniobras bruscas

Revisar frenos y llantas

Encender luces para mejorar la visibilidad

No conducir fatigado ni distraído

El BCBP insistió en que la prevención es clave para evitar tragedias en las vías del país, en momentos en que las lluvias incrementan significativamente el riesgo de accidentes.

Aumentan los accidentes en Panamá Este

En los últimos seis meses, tres accidentes han dejado cinco fallecidos y 39 heridos en Panamá Este, reavivando las preocupaciones sobre la seguridad del transporte colectivo.

Los casos, registrados entre octubre de 2025 y marzo de 2026, han vuelto a poner en debate la fiscalización y la modernización del sistema.

El primero ocurrió el 9 de octubre de 2025, cuando un autobús procedente de Chepo se volcó en La Unión de Azuero con 60 pasajeros a bordo, dejando tres muertos, entre ellos una estudiante de 15 años. Luego, el 12 de enero de 2026, otro bus de la ruta Tanara–Vía España cayó al río Pacora, provocando la muerte de una mujer de 50 años y dejando 13 heridos.

El tercer hecho se registró el 5 de marzo de 2026, cuando un autobús atropelló a dos trabajadoras de aseo en Juan Díaz; una de ellas falleció días después. Estos incidentes han intensificado las alertas sobre los riesgos para usuarios y peatones, así como la necesidad de reforzar la regulación del transporte público.