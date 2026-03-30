La visita a las siete iglesias: fe y tradición en el Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cada año, durante la Semana Santa, miles de fieles recorren templos en señal de oración y recogimiento durante el Jueves Santo, en una tradición católica conocida como la visita a las siete iglesias.

Miles de fieles y visitantes volverán a recorrer el Casco Antiguo de Panamá durante el Jueves Santo, una de las jornadas más concurridas de la Semana Santa, marcada por la tradicional visita a las siete iglesias, una práctica de oración y recogimiento que rememora el camino de Jesús desde su captura hasta la crucifixión.

De acuerdo con la programación de la Semana Santa 2026, los templos del Casco Antiguo estarán abiertos desde las 6:00 a.m. del Jueves Santo hasta las 3:00 a.m. del Viernes Santo, con excepción de la iglesia de Santa Ana, que cerrará a la 1:00 a.m.

La visita a las siete iglesias es una costumbre católica asociada al Jueves Santo y fue popularizada por San Felipe Neri en Roma. En Panamá, esta tradición cobra un sentido especial en el Casco Antiguo, donde los fieles no solo participan en un acto de devoción, sino que además recorren algunos de los templos más emblemáticos del patrimonio religioso e histórico del país.

Las siete iglesias incluidas este año en el recorrido son: Santa Ana, Nuestra Señora de la Merced, San José, Santo Domingo de Guzmán, Oratorio San Felipe Neri, San Francisco de Asís y la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

Siete iglesias del Casco Antiguo abren sus puertas para la tradicional visita de Jueves Santo.

Los templos del recorrido

Catedral Basílica Santa María la Antigua

La Catedral ocupa un lugar central dentro de la Semana Santa panameña. La Arquidiócesis recuerda que la diócesis de Panamá, creada en 1513, fue la primera en tierra firme americana bajo la advocación de Santa María la Antigua. Tras la destrucción de Panamá Viejo, la sede se consolidó en la nueva ciudad, y la actual catedral forma parte de ese legado histórico y espiritual.

Iglesia San José

La iglesia de San José es una de las más conocidas del Casco Antiguo por resguardar el célebre Altar de Oro, una de las piezas más reconocidas del patrimonio religioso panameño.

Iglesia Nuestra Señora de la Merced

La iglesia de La Merced es otro de los puntos tradicionales del recorrido. La Arquidiócesis ha destacado su valor patrimonial dentro del conjunto de templos históricos del Casco Antiguo y la necesidad de conservar este legado religioso para futuras generaciones.

Santa Ana, Santo Domingo, San Francisco y San Felipe Neri

El recorrido también incluye la iglesia de Santa Ana, uno de los templos más representativos del arrabal histórico; Santo Domingo de Guzmán, ligado a una parte esencial de la memoria colonial de la ciudad; San Francisco de Asís; y el Oratorio San Felipe Neri, que en distintos momentos de la historia sirvió de apoyo a la vida eclesiástica de Panamá.

La programación de Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo 2026 vuelve a convertir este sitio histórico en uno de los principales puntos de encuentro para fieles, turistas y visitantes. La jornada del Jueves Santo combina oración, tradición y patrimonio en un circuito que cada año reúne a miles de personas en el corazón histórico de la capital.