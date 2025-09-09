Siguen las Agroferias del IMA: mira fechas y puntos de venta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se reactivaron desde el pasado sábado, y la presente semana habrá puntos de venta en diferentes regiones del país.

Para este miércoles 10 de septiembre, el IMA informó las provincias donde se realizarán las ventas de productos agropecuarios en las Agroferias:

Los Santos: Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.

Chiriquí: cancha comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.

Herrera: terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Panamá Oeste: casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.

Vale recordar que en la semana del 1 al 5 de septiembre no se desarrollaron Agroferias, debido a trabajos de limpieza en las bodegas y el proceso de inventario.

El IMA recuerda a los consumidores que deben presentar su cédula de identidad y portar bolsas reutilizables.