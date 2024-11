Sin definir qué pasará con la infraestructura del Instituto Alfredo Cantón en San Miguelito

Escuchar audio noticia

Estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos del Instituto Dr. Alfredo Cantón están a la espera de que la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) envíe al Ministerio de Educación (Meduca) un informe patológico final sobre el estado actual de la infraestructura del centro educativo, ubicado en el corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito.

Actualmente, este centro educativo, que tiene una matrícula superior a 1,200 estudiantes, fue reubicado el año pasado en el edificio de la antigua Oxford (cerca de la Iglesia del Carmen) para recibir clases, ya que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras una evaluación en el 2022 reveló que parte de la infraestructura no estaba en condiciones óptimas.

Para este año escolar, las autoridades educativas decidieron dividir los grupos y habilitaron el pabellón más nuevo del colegio, ubicado en Paraíso, para que los estudiantes de séptimo grado recibieran las clases, mientras el resto continuaba en el edificio alquilado cerca de la Iglesia del Carmen.

No obstante, hace dos semanas, este centro educativo fue nuevamente sometido a un estudio de sus paredes, pisos, pabellones, losas, salones y otras estructuras, realizado por expertos de la UTP, el Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) y técnicos del Sinaproc, para determinar si la escuela debe demolerse o puede ser reparada.

La decisión de revaluar el centro escolar se debió al deterioro de las instalaciones alquiladas para los estudiantes del Instituto Dr. Alfredo Cantón, por lo cual Meduca decidió rescindir el contrato de alquiler. Ante esta situación, las autoridades educativas reorganizaron las clases por nivel escolar para que los estudiantes pudieran finalizar el año en el único pabellón que está en buenas condiciones, ubicado en Paraíso, San Miguelito, y en módulos adicionales.

Ante este panorama, la ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que el informe de la UTP no debería demorar más de un mes. “El 30 de octubre se realizaron una serie de pruebas en el plantel, y la decisión se tomará tan pronto se conozcan los resultados. No es justo que hayan pasado tres años esperando una decisión sobre si se construye o no el Cantón”, indicó.

Según Molinar, la administración pasada a cargo de Maruja Gorday de Villalobos demoró demasiado en resolver la situación del Instituto Dr. Alfredo Cantón, por lo que informó que, una vez se obtengan los resultados patológicos del plantel, la entidad ya cuenta con los pliegos de condiciones para ambos tipos de proyectos: ya sea que se deba demoler por completo el colegio, que tiene 55 años de construida, o que se realicen rehabilitaciones en las áreas afectadas y se remodele la escuela.

Por su parte, padres de familia del Cantón, como Juana Zambrano, están a la expectativa de lo que sucederá con este centro educativo. “Yo estudié en el Cantón, mis hijos están en esta escuela; uno estaba allá en Oxford y la otra aquí en Paraíso. Eso no es justo, los estudiantes de San Miguelito necesitan este colegio, pero que sea seguro”, señaló la angustiada madre.

La diputada independiente de Vamos, Alexandra Brenes también ha cuestionado al Meduca sobre la situación que está padeciendo el Cantón y otros centros educativos del distrito que necesitan remodelación, por lo que pidió a Molinar definir la construcción de este centro educativo, uno de los principales que se ubican en San Miguelito. El Instituto Dr. Alfredo Cantón fue el primer colegio secundario construido en San Miguelito en 1969.

Mientras esperan los resultados de la UTP, los estudiantes del Cantón están terminando el año escolar por módulos, alternándose los grupos por semana para recibir sus clases presenciales. Este sistema continuará hasta finalizar el año escolar.