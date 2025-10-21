Sin ley seca este 2 de noviembre de 2025 en el distrito de Panamá: solo se prohíben actividades con música y baile

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por segundo año consecutivo, la Alcaldía de Panamá no aplicará la ley seca este 2 de noviembre de 2025, Día de los Difuntos.

El alcalde Mayer Mizrachi adoptó la misma medida tomada en 2024, cuando únicamente se prohibieron las actividades bailables y musicales que generaran ruido.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° 11 del 13 de octubre de 2025, se establece que ese día no se podrá emitir ruido con cajas de música, sinfonías, orquestas, altoparlantes u otros instrumentos musicales, ni realizar actividades bailables, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Quienes incumplan estas disposiciones en el distrito de Panamá serán sancionados con multas que van desde los $100 hasta los $1,000, advirtió el Municipio.

El año pasado, Mizrachi —partidario de eliminar la ley seca— recibió múltiples solicitudes de gremios del turismo, la gastronomía y el entretenimiento para que no se restringiera la venta ni el consumo de alcohol, al considerar que estas fechas representan una oportunidad para dinamizar la economía en un contexto de recuperación.