Sin ofertas para el teleférico de Panamá y San Miguelito; Metro revisará viabilidad financiera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La licitación del teleférico entre Panamá y San Miguelito quedó desierta, luego de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara propuestas para el proyecto valorado en $278 millones.

El proyecto del teleférico que conectaría los distritos de Panamá y San Miguelito quedó en suspenso, luego de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara este jueves 28 de mayo propuestas, durante el acto de recepción y apertura de ofertas de la licitación pública que adelanta el Metro de Panamá, S.A. (MPSA).

Según el Metro de Panamá, al cumplirse el plazo establecido para la licitación por mejor valor, correspondiente a la concesión administrativa para el financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema teleférico, no se recibió ninguna propuesta formal, pese a que los consorcios interesados habían solicitado varias adendas de tiempo para concretar sus ofertas.

Los dos consorcios precalificados y habilitados para participar eran el Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; así como el Consorcio Teleférico San Miguelito (TSM), integrado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.

El MPSA explicó que, durante los últimos meses, atendió consultas de los interesados y realizó sesiones de trabajo interinstitucionales, además de varias adendas al pliego de cargos para facilitar la participación bajo el modelo de concesión. Sin embargo, reconoció que los proponentes no lograron la “bancarización” del proyecto bajo las condiciones financieras establecidas.

Según la empresa estatal, ambos consorcios cuentan con experiencia técnica comprobada.

“Ante este resultado, corresponde realizar una revisión integral de las condiciones del proyecto, especialmente en sus componentes financieros, de asignación de riesgos y viabilidad contractual, entendiendo las demandas del sector bancario internacional”, indicó el MPSA.

La iniciativa contemplaba la construcción de un sistema de transporte aéreo de aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido. LP

Cabe recordar que el precio de referencia del teleférico era de 278 millones de dólares.

La entidad señaló que evaluará la hoja de ruta más conveniente para la construcción del teleférico, en coordinación con las entidades competentes, a fin de llevar adelante el proyecto.

La iniciativa contemplaba la construcción de un sistema de transporte aéreo de aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido, con seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, como parte del plan de movilidad impulsado por la actual administración.

El teleférico era presentado como una alternativa de transporte masivo destinada a reducir los tiempos de traslado, mejorar la conectividad entre Panamá y San Miguelito y ofrecer una solución de movilidad sostenible en comunidades donde el transporte público no llega con facilidad.