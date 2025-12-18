Sinaproc advierte que Panamá aún no entra en la temporada seca y pide mantener vigilancia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, advirtió que Panamá aún no ha entrado oficialmente en la temporada seca, ya que continúan registrándose lluvias en distintas regiones del país.

El país todavía sigue recibiendo lluvias, y eso se puede observar a nivel nacional, señaló el funcionario, quien explicó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en gran parte del Pacífico las precipitaciones podrían disminuir hacia el 31 de diciembre, mientras que en la región central y otras zonas del país podrían extenderse hasta aproximadamente el 20 de enero.

Smith Gallardo indicó que esta semana se realizaron recorridos de verificación en Tierras Altas y Volcán, en la provincia de Chiriquí, donde se constató que las precipitaciones continúan, por lo que insistió en la necesidad de mantener la vigilancia.

Ante este escenario, el director del Sinaproc recomendó a la población realizar un monitoreo constante del clima, mantenerse informada a través de los medios de comunicación y estar atenta a las condiciones específicas de cada territorio, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones.

PRONÓSTICOS PARA ESTE 18 DE DICIEMBRE

En cuanto al pronóstico para este jueves 18 de diciembre, se prevén chubascos aislados en horas de la mañana en el litoral Caribe, con posibilidad de actividad eléctrica en el norte de Veraguas y Guna Yala.

Para el Pacífico, se esperan lluvias aisladas hacia el mediodía, principalmente en el sur de Veraguas y desde Panamá Este hasta la frontera con Colombia, detalló el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Durante la tarde y noche, se podrían registrar aguaceros aislados con actividad eléctrica en Colón, Guna Yala, la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, Darién y sectores del norte de Panamá, mientras que en el área metropolitana la probabilidad de tormentas eléctricas será baja.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 32 °C, con índices de radiación ultravioleta de altos a muy altos. Las condiciones marítimas se mantendrán favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.