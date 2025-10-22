Sinaproc advierte sobre condiciones inestables: ‘estamos en una época históricamente expuesta a ciclones’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso preventivo de condiciones climáticas adversas hasta el 26 de noviembre, debido a los efectos indirectos de ciclones que, históricamente, afectan a Panamá entre los meses de octubre y finales de noviembre.

El director del Sinaproc, Omar Smith, explicó que el país se encuentra bajo un aviso activo, en coordinación con Etesa y recordó que esta época del año ha sido históricamente propensa a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

“Mantenemos un aviso activo. La historia nos dice que, a partir del 20 de octubre, estamos expuestos a los efectos indirectos de diferentes ciclones”, indicó Smith.

El titular del Sinaproc subrayó que, aunque en los últimos días se han registrado anegaciones y desbordes de ríos, los daños no han sido de gran magnitud.

“Se han tomado los cuerpos de agua y carreteras, pero en términos de daño no ha sido tan impactante. A veces lo que se ve parece grande, pero resulta que solo son dos casas afectadas por la introducción de agua, sin pérdidas materiales significativas”, aclaró.

En tanto, el Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá (Imhpa) informó que, aunque la tormenta tropical Melissa no se espera que tenga una incidencia directa sobre el país, su trayectoria —actualmente orientada hacia las Antillas Mayores— sigue siendo incierta. Sin embargo, el fenómeno podría provocar la formación de un eje de vaguada, lo que incrementaría la velocidad de los vientos provenientes del sur sobre el territorio nacional.

La entidad advirtió que esta situación podría generar lluvias significativas en diversas regiones del país. El aviso por la tormenta tropical Melissa emitido por el Imhpa se mantiene desde el 21 hasta el 23 de octubre.

El informe detalla que la tormenta tropical Melissa se formó en la mañana de ayer, 21 de octubre, en el mar Caribe Central, al sur de La Española, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h. Además, señala que el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 22 km/h, aunque se prevé que reduzca su velocidad y cambie de rumbo hacia el noroeste, para luego dirigirse al norte.

Regiones bajo mayor vigilancia

En tanto, el director de Sinaproc señaló que las zonas con mayor riesgo son las mismas que resultaron afectadas en 2024, principalmente en Chiriquí (Tierras Altas, Boquete y Barú), así como en la cordillera entre Bocas del Toro y Chiriquí, donde podrían producirse deslizamientos e inundaciones.

“El sur y norte de Veraguas, el río La Villa, Tonosí, Santa María, Coclé y Coclecito también se mantienen bajo monitoreo constante por posibles afectaciones”, explicó el director.

Añadió que, aunque los trabajos en la carretera Interamericana avanzan, no se descarta que algunos taludes sufran afectaciones ante las lluvias persistentes.

Smith pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar confiarse de las condiciones momentáneamente soleadas.

“El aviso de prevención va a quedar activo hasta el 26 de noviembre. Es un aviso histórico, pero es importante que le prestemos atención al clima. Hoy podemos tener sol y 32 grados, pero en el sur del país puede haber inundaciones”, enfatizó.

Smith recordó que el clima panameño es variable y puede cambiar rápidamente entre regiones. “Puedo estar recibiendo inundaciones en el sur de Chiriquí y tener sol en el norte. Debemos ajustarnos a esa realidad climática”, concluyó.