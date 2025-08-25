Panamá, 25 de agosto del 2025

    Sinaproc advierte sobre mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el 26 de agosto

    Getzalette Reyes
    El mar de fondo llega desde mar abierto y puede aparecer sin que haya mal tiempo en la playa. Archivo

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia marítima para el litoral Pacífico de Panamá, debido a la presencia de mar de fondo que se mantiene desde el domingo 24 hasta el martes 26 de agosto de 2025.

    Según el informe, se esperan olas de entre 1.0 y 2.2 metros de altura, con períodos de 17 a 20 segundos, características de este fenómeno oceánico.

    Las zonas afectadas incluyen las costas de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Darién y el Archipiélago de Las Perlas.

    El mar de fondo es un fenómeno oceánico que ocurre cuando olas generadas por tormentas o vientos fuertes en alta mar se propagan a grandes distancias, llegando a zonas costeras con gran energía, incluso cuando en la costa el clima parece tranquilo.

    De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), un tren de olas provenientes del océano Pacífico suroriental generará oleajes significativos y mar picado, incrementando el riesgo de corrientes de resaca y rompientes fuertes en zonas de playa.

    Recomendaciones

    • Evitar actividades recreativas y deportivas en el mar durante los días del aviso.

    • Los bañistas deben extremar precaución y abstenerse de ingresar al mar en playas abiertas.

    • Pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas deben evitar hacerse a la mar.

    • Mantener vigilancia en zonas costeras y seguir orientaciones de las autoridades locales.

    • Portar chalecos salvavidas y equipos de seguridad en las embarcaciones autorizadas a navegar.

    El Sinaproc habilitó las líneas de emergencia 520-4426, 911 y 6998-4809 para reportes y asistencia.

