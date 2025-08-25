Sinaproc advierte sobre mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el 26 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia marítima para el litoral Pacífico de Panamá, debido a la presencia de mar de fondo que se mantiene desde el domingo 24 hasta el martes 26 de agosto de 2025.

Según el informe, se esperan olas de entre 1.0 y 2.2 metros de altura, con períodos de 17 a 20 segundos, características de este fenómeno oceánico.

Las zonas afectadas incluyen las costas de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Darién y el Archipiélago de Las Perlas.

El mar de fondo es un fenómeno oceánico que ocurre cuando olas generadas por tormentas o vientos fuertes en alta mar se propagan a grandes distancias, llegando a zonas costeras con gran energía, incluso cuando en la costa el clima parece tranquilo.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), un tren de olas provenientes del océano Pacífico suroriental generará oleajes significativos y mar picado, incrementando el riesgo de corrientes de resaca y rompientes fuertes en zonas de playa.

Recomendaciones

Evitar actividades recreativas y deportivas en el mar durante los días del aviso.

Los bañistas deben extremar precaución y abstenerse de ingresar al mar en playas abiertas.

Pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas deben evitar hacerse a la mar.

Mantener vigilancia en zonas costeras y seguir orientaciones de las autoridades locales.

Portar chalecos salvavidas y equipos de seguridad en las embarcaciones autorizadas a navegar.

El Sinaproc habilitó las líneas de emergencia 520-4426, 911 y 6998-4809 para reportes y asistencia.