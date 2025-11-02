Panamá, 02 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    lluvias

    Sinaproc anuncia reducción del nivel de alerta en algunas regiones

    Henry Cárdenas P.
    Sinaproc anuncia reducción del nivel de alerta en algunas regiones
    El personal del Sinaproc mantiene la vigilancia en las diferentes regiones vulnerables. Tomada de X

    Al confirmarse que los niveles de los ríos han disminuido y la reducción de la saturación de los suelos, tras el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se reduce el nivel de alerta en algunas regiones del país.

    +info

    Emiten un nuevo aviso de vigilancia por la incursión de la onda tropical 37 de la temporadaParque marino Isla Bastimentos estará cerrado temporalmente por el mal tiempo

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que algunos distritos que se mantenían con alerta amarilla en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas pasan a alerta verde, mientras que en otros sectores se levanta la alerta.

    El Sinaproc reiteró que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 5 de noviembre de 2025, debido a que varios sistemas están interactuando en nuestro país.

    Se destaca que el Impa mantiene una vigilancia meteorológica por la presencia de un frente frío proveniente del Golfo de México, el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, principalmente en zonas montañosas y del litoral caribeño.

    Distritos en alerta verde:

    Chiriquí: Renacimiento, Tierras Altas, Boquete y Gualaca.

    Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Bocas del Toro, Chiriquí Grande.

    Veraguas: Cañazas y Santa Fe.

    Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Münä, Nole-Duima, Ñürüm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín.

    Coclé: La Pintada, Olá y Penonomé.

    Colón: Donoso, Omar Torrijos, Chagres, Colón, Portobelo y Santa Isabel.

    Panamá: Chimán.

    Darién: Santa Fe, Chepigana y comarca Emberá Wounaan-Sambú (Área 2).

    Entre las recomendaciones a la población por parte del Sinaproc, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, están: mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades.

    Sinaproc anuncia reducción del nivel de alerta en algunas regiones

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más
    • Sacyr pierde demanda de $2,362 millones contra Panamá ante tribunal internacional. Leer más
    • El ferrocarril que sostiene el pulso logístico de Panamá.. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más