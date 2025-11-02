Sinaproc anuncia reducción del nivel de alerta en algunas regiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al confirmarse que los niveles de los ríos han disminuido y la reducción de la saturación de los suelos, tras el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se reduce el nivel de alerta en algunas regiones del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que algunos distritos que se mantenían con alerta amarilla en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas pasan a alerta verde, mientras que en otros sectores se levanta la alerta.

El Sinaproc reiteró que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 5 de noviembre de 2025, debido a que varios sistemas están interactuando en nuestro país.

Se destaca que el Impa mantiene una vigilancia meteorológica por la presencia de un frente frío proveniente del Golfo de México, el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, principalmente en zonas montañosas y del litoral caribeño.

Distritos en alerta verde:

Chiriquí: Renacimiento, Tierras Altas, Boquete y Gualaca.

Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Bocas del Toro, Chiriquí Grande.

Veraguas: Cañazas y Santa Fe.

Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Münä, Nole-Duima, Ñürüm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín.

Coclé: La Pintada, Olá y Penonomé.

Colón: Donoso, Omar Torrijos, Chagres, Colón, Portobelo y Santa Isabel.

Panamá: Chimán.

Darién: Santa Fe, Chepigana y comarca Emberá Wounaan-Sambú (Área 2).

Entre las recomendaciones a la población por parte del Sinaproc, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, están: mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades.