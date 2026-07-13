Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró una Alerta Verde preventiva a partir de la 1:00 p. m. de este lunes 13 de julio, en 19 distritos de diversas provincias y comarcas del territorio nacional.

La institución explicó que la medida busca garantizar la protección civil ante las condiciones atmosféricas actuales, caracterizadas por lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Los informes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) señalan que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene activa sobre el país. Este fenómeno, sumado al desplazamiento de ondas tropicales y al ingreso de abundante humedad desde el Caribe y el Pacífico, eleva de forma considerable el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas.

Más de 65 casas afectadas por inundaciones en Almirante. Foto / Sinaproc

Regiones bajo aviso preventivo

Las zonas específicas incluidas en este aviso meteorológico comprenden los siguientes distritos:

Bocas del Toro: Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande.

Comarca Ngäbe Buglé: Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Kankintú, Mironó, Ñurum y Nole-Duima.

Veraguas: Santa Fe, Colovébora y Cañazas.

Colón: Donoso, Chagres y Omar Torrijos Herrera.

Coclé: La Pintada.

El monitoreo es constante por las fuertes lluvias. Foto / Sinaproc

Medidas de prevención y recomendaciones

Al tratarse de una fase de vigilancia y prevención, los Centros de Operaciones de Emergencia se mantienen en monitoreo constante.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía colabore de manera activa con las siguientes pautas de seguridad:

Información verídica: Mantenerse informado exclusivamente a través de las cuentas y canales oficiales para evitar la difusión de rumores.

Zonas de riesgo: Evitar el cruce de ríos, quebradas o calles inundadas, y alejarse de áreas propensas a deslizamientos de tierra o caída de árboles.

Mantenimiento: Revisar y limpiar cunetas, desagües y techos en las viviendas.

Planes de contingencia: Tener preparado un plan familiar de emergencia y extremar precauciones durante tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para reportar cualquier situación de riesgo o emergencia, las autoridades recuerdan que se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 520-4429, 6998-4809 y los servicios de emergencia 911.