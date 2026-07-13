Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró una Alerta Verde preventiva a partir de la 1:00 p. m. de este lunes 13 de julio, en 19 distritos de diversas provincias y comarcas del territorio nacional.
La institución explicó que la medida busca garantizar la protección civil ante las condiciones atmosféricas actuales, caracterizadas por lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Los informes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) señalan que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene activa sobre el país. Este fenómeno, sumado al desplazamiento de ondas tropicales y al ingreso de abundante humedad desde el Caribe y el Pacífico, eleva de forma considerable el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas.
Regiones bajo aviso preventivo
Las zonas específicas incluidas en este aviso meteorológico comprenden los siguientes distritos:
Bocas del Toro: Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande.
Comarca Ngäbe Buglé: Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Kankintú, Mironó, Ñurum y Nole-Duima.
Veraguas: Santa Fe, Colovébora y Cañazas.
Colón: Donoso, Chagres y Omar Torrijos Herrera.
Coclé: La Pintada.
Medidas de prevención y recomendaciones
Al tratarse de una fase de vigilancia y prevención, los Centros de Operaciones de Emergencia se mantienen en monitoreo constante.
Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía colabore de manera activa con las siguientes pautas de seguridad:
Información verídica: Mantenerse informado exclusivamente a través de las cuentas y canales oficiales para evitar la difusión de rumores.
Zonas de riesgo: Evitar el cruce de ríos, quebradas o calles inundadas, y alejarse de áreas propensas a deslizamientos de tierra o caída de árboles.
Mantenimiento: Revisar y limpiar cunetas, desagües y techos en las viviendas.
Planes de contingencia: Tener preparado un plan familiar de emergencia y extremar precauciones durante tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Para reportar cualquier situación de riesgo o emergencia, las autoridades recuerdan que se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 520-4429, 6998-4809 y los servicios de emergencia 911.