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    Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

    Activan mecanismos de monitoreo y vigilancia.

    Martha Vanessa Concepción
    Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas
    Centro de Monitoreo y de Operaciones de Emergencia Nacional del Sinaproc.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró una Alerta Verde preventiva a partir de la 1:00 p. m. de este lunes 13 de julio, en 19 distritos de diversas provincias y comarcas del territorio nacional.

    +info

    Amaneció con lluvias y tormentas: Sinaproc extiende aviso de prevención hasta el miércoles

    La institución explicó que la medida busca garantizar la protección civil ante las condiciones atmosféricas actuales, caracterizadas por lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

    Los informes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) señalan que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene activa sobre el país. Este fenómeno, sumado al desplazamiento de ondas tropicales y al ingreso de abundante humedad desde el Caribe y el Pacífico, eleva de forma considerable el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas.

    Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas
    Más de 65 casas afectadas por inundaciones en Almirante. Foto / Sinaproc

    Regiones bajo aviso preventivo

    Las zonas específicas incluidas en este aviso meteorológico comprenden los siguientes distritos:

    Bocas del Toro: Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande.

    Comarca Ngäbe Buglé: Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Kankintú, Mironó, Ñurum y Nole-Duima.

    Veraguas: Santa Fe, Colovébora y Cañazas.

    Colón: Donoso, Chagres y Omar Torrijos Herrera.

    Coclé: La Pintada.

    Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas
    El monitoreo es constante por las fuertes lluvias. Foto / Sinaproc

    Medidas de prevención y recomendaciones

    Al tratarse de una fase de vigilancia y prevención, los Centros de Operaciones de Emergencia se mantienen en monitoreo constante.

    Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía colabore de manera activa con las siguientes pautas de seguridad:

    Información verídica: Mantenerse informado exclusivamente a través de las cuentas y canales oficiales para evitar la difusión de rumores.

    Zonas de riesgo: Evitar el cruce de ríos, quebradas o calles inundadas, y alejarse de áreas propensas a deslizamientos de tierra o caída de árboles.

    Mantenimiento: Revisar y limpiar cunetas, desagües y techos en las viviendas.

    Planes de contingencia: Tener preparado un plan familiar de emergencia y extremar precauciones durante tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Para reportar cualquier situación de riesgo o emergencia, las autoridades recuerdan que se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 520-4429, 6998-4809 y los servicios de emergencia 911.

    Martha Vanessa Concepción

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