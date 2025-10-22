Sinaproc declara alerta verde en Panamá por la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró este miércoles 22 de octubre de 2025 una alerta verde a nivel nacional ante el seguimiento a la tormenta tropical Melissa, que podría generar condiciones de riesgo en varias regiones del país.

La alerta verde es un aviso de prevención y monitoreo cuando existe la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pone en riesgo a la población.

A través de un comunicado, el Sinaproc informó que mantiene monitoreo constante en todas sus áreas de responsabilidad, en coordinación con las entidades de primera respuesta, para dar seguimiento a la evolución del fenómeno climático.

Recomendaciones a la población

El Sinaproc exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y acatar las recomendaciones oficiales, entre las que destacan:

Evitar conducir en áreas inundadas o con corrientes fuertes.

Mantener distancia de líneas eléctricas caídas.

No cruzar ríos ni quebradas con aumento en su caudal.

Activar planes de emergencia familiar, laboral o escolar.

Reportar cualquier incidente a las líneas de emergencia 911 o 520-4425 .

Informarse únicamente a través de fuentes y redes sociales oficiales.

Asimismo, el comunicado recomienda a las instituciones públicas, privadas y lugares turísticos adoptar medidas preventivas para salvaguardar a colaboradores, estudiantes y visitantes, además de mantener coordinación con las autoridades locales y activar sus planes internos de contingencia según la naturaleza de cada sitio.

El Sinaproc reiteró el llamado a la prevención y a mantener la comunicación entre familiares y amigos, mientras continúa la vigilancia meteorológica sobre el desplazamiento de la tormenta tropical Melissa.

Melissa puede convertirse en huracán el viernes en su ruta hacia Haití y Jamaica

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este viernes, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

El sistema continúa desplazándose por el mar Caribe y se espera que provoque fuertes lluvias e inundaciones en partes de Haití y Jamaica durante el resto de la semana.