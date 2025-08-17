Panamá, 17 de agosto del 2025

    Sinaproc declara alerta verde preventiva en Panamá por efectos indirectos del huracán Erin

    Getzalette Reyes
    El Sinaproc declara alerta verde preventiva en todo el territorio panameño a partir de este sábado 16 de agosto de 2025.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió la noche de este sábado 16 de agosto una alerta verde preventiva para todo el territorio nacional, vigente hasta el 19 de agosto de 2025, debido a los efectos indirectos del huracán Erin, actualmente de categoría 5 en el Atlántico.

    De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Erin presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, se ubica al noreste de Puerto Rico y se desplaza lentamente sobre aguas del Atlántico.

    Alerta Verde: Aviso de prevención y monitoreo cuando existe la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pone en riesgo la población.

    Aunque no impactará de manera directa a Panamá, su influencia podría generar condiciones adversas en el país.

    Posibles efectos en Panamá

    Según los reportes técnicos, entre el 16 y el 19 de agosto podrían registrarse:

    • Lluvias y tormentas significativas.

    • Ráfagas de viento en zonas montañosas y costeras.

    • Incremento en ríos y quebradas.

    • Riesgos en áreas marítimas durante periodos de tormenta.

    Áreas bajo aviso

    • Provincias y comarcas del territorio nacional, especialmente zonas de montaña y costas.

    • Sectores marítimos del Pacífico y Caribe panameño.

    Recomendaciones a la población

    Las autoridades exhortan a la ciudadanía a:

    • Mantenerse atenta a los comunicados oficiales del Sinaproc y el IMHPA.

    • Evitar cruzar ríos y quebradas con crecidas.

    • Reforzar techos y estructuras vulnerables.

    • Reportar emergencias a la línea 520-4429 o al 911.

    Getzalette Reyes

    Portadista


