Sinaproc declara alerta verde preventiva en Panamá por efectos indirectos del huracán Erin

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió la noche de este sábado 16 de agosto una alerta verde preventiva para todo el territorio nacional, vigente hasta el 19 de agosto de 2025, debido a los efectos indirectos del huracán Erin, actualmente de categoría 5 en el Atlántico.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Erin presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, se ubica al noreste de Puerto Rico y se desplaza lentamente sobre aguas del Atlántico.

Alerta Verde: Aviso de prevención y monitoreo cuando existe la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pone en riesgo la población.

Aunque no impactará de manera directa a Panamá, su influencia podría generar condiciones adversas en el país.

Posibles efectos en Panamá

Según los reportes técnicos, entre el 16 y el 19 de agosto podrían registrarse:

Lluvias y tormentas significativas.

Ráfagas de viento en zonas montañosas y costeras.

Incremento en ríos y quebradas.

Riesgos en áreas marítimas durante periodos de tormenta.

Áreas bajo aviso

Provincias y comarcas del territorio nacional, especialmente zonas de montaña y costas.

Sectores marítimos del Pacífico y Caribe panameño.

📣 Aviso de Vigilancia por Efectos Indirectos del Huracán Erin 🌀



El IMHPA se mantiene en vigilancia por los efectos indirectos que el huracán Erin genera sobre nuestra región.



Válido hasta las 11:59 p.m del martes 19 de agosto de 2025.



Válido hasta las 11:59 p.m del martes 19 de agosto de 2025.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a: