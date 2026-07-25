Sinaproc emite aviso de prevención por oleajes en el pacífico hasta el lunes 27 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el pacífico panameño, vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 27 de julio de 2026.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este período se prevé un aumento paulatino en la frecuencia y el período del oleaje, con condiciones de mar picado que podrían representar riesgos para algunas actividades marítimas y costeras.

La entidad indicó que en los próximos días ingresará un evento de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas, lo que incrementará el impacto del oleaje sobre la línea costera y elevará la probabilidad de corrientes de resaca en zonas de playa.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la población extremar las medidas de precaución en playas y áreas costeras, atender las recomendaciones de las autoridades marítimas y de los estamentos de seguridad, y evitar ingresar al mar cuando se registren fuertes oleajes.

Asimismo, instó a los operadores de embarcaciones artesanales a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas antes de zarpar y pidió reforzar la vigilancia de niños y adultos mayores durante las actividades en zonas costeras.

La institución recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.