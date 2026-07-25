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    Zonas de playa

    Sinaproc emite aviso de prevención por oleajes en el pacífico hasta el lunes 27 de julio

    Yasser Yánez García
    Sinaproc emite aviso de prevención por oleajes en el pacífico hasta el lunes 27 de julio
    El Sinaproc informó que está vigente un aviso de prevención por oleaje @Sinaproc_Panama

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el pacífico panameño, vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 27 de julio de 2026.

    Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este período se prevé un aumento paulatino en la frecuencia y el período del oleaje, con condiciones de mar picado que podrían representar riesgos para algunas actividades marítimas y costeras.

    La entidad indicó que en los próximos días ingresará un evento de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas, lo que incrementará el impacto del oleaje sobre la línea costera y elevará la probabilidad de corrientes de resaca en zonas de playa.

    Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la población extremar las medidas de precaución en playas y áreas costeras, atender las recomendaciones de las autoridades marítimas y de los estamentos de seguridad, y evitar ingresar al mar cuando se registren fuertes oleajes.

    Asimismo, instó a los operadores de embarcaciones artesanales a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas antes de zarpar y pidió reforzar la vigilancia de niños y adultos mayores durante las actividades en zonas costeras.

    La institución recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.

    Yasser Yánez García

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