Sinaproc emite recomendaciones ante aviso de lluvias y tormentas en varias provincias

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de comunicados oficiales, no intentar atravesar ríos o quebradas durante crecidas, conducir con precaución y acatar todas las instrucciones emitidas por las autoridades de emergencia.

La entidad indicó que, en coordinación con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se mantiene un seguimiento permanente del sistema de mal tiempo.

El aviso de vigilancia por lluvias intensas está vigente desde las 11:30 a.m. de este miércoles 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.

Las provincias bajo aviso son: Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Ngäbe Buglé y la comarca Guna Yala.

De acuerdo con el Imhpa, se pronostican aguaceros y tormentas de gran intensidad, con mayores acumulados entre el viernes 3 y sábado 4 de octubre. Las estimaciones indican registros de entre 50 y 100 milímetros por día, con valores superiores en zonas de mayor impacto.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas y desbordes de ríos, anegaciones urbanas y caída de árboles.