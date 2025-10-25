Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica que regirá hasta las 11:59 p.m. del martes 28 de octubre de 2025, debido a las condiciones inestables del clima sobre el territorio panameño.

El aviso cubre todas las provincias del país, incluyendo Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y la Comarca Ngäbe Buglé, así como el resto del país, donde se prevén lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de descargas eléctricas ocasionales.

Según los análisis meteorológicos, las condiciones se deben a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa, que continúa desplazándose hacia el noroeste e interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de ondas tropicales, generando un incremento en la entrada de humedad al territorio nacional.

Durante el periodo de vigencia se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 120 milímetros en el Pacífico Occidental —particularmente en Chiriquí, Veraguas y Los Santos— y entre 50 y 80 milímetros en el resto del país. Estas condiciones podrían provocar inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y afectaciones en zonas bajas o de ladera.

El Sinaproc recomendó evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la institución y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), y extremar precauciones en áreas vulnerables, especialmente durante tormentas eléctricas.

Para reportes o emergencias, la entidad mantiene habilitada la línea 911 o el número 6998-4809.