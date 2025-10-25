Panamá, 25 de octubre del 2025

    Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en todo el país

    Yasser Yánez García
    Vista del cielo nublado en la ciudad de Panamá. Alexander Arosemena

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica que regirá hasta las 11:59 p.m. del martes 28 de octubre de 2025, debido a las condiciones inestables del clima sobre el territorio panameño.

    El aviso cubre todas las provincias del país, incluyendo Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y la Comarca Ngäbe Buglé, así como el resto del país, donde se prevén lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de descargas eléctricas ocasionales.

    Según los análisis meteorológicos, las condiciones se deben a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa, que continúa desplazándose hacia el noroeste e interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de ondas tropicales, generando un incremento en la entrada de humedad al territorio nacional.

    Durante el periodo de vigencia se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 120 milímetros en el Pacífico Occidental —particularmente en Chiriquí, Veraguas y Los Santos— y entre 50 y 80 milímetros en el resto del país. Estas condiciones podrían provocar inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y afectaciones en zonas bajas o de ladera.

    El Sinaproc recomendó evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la institución y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), y extremar precauciones en áreas vulnerables, especialmente durante tormentas eléctricas.

    Para reportes o emergencias, la entidad mantiene habilitada la línea 911 o el número 6998-4809.

