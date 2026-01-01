Panamá, 01 de enero del 2026

    Pronóstico del tiempo

    Sinaproc mantiene vigilancia por vientos intensificados y oleaje moderado en el Caribe panameño

    Yaritza Mojica
    Los oleajes más altos se registrarán en la costa del Caribe.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleaje moderado en el litoral Caribe de Panamá, de acuerdo con un boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

    El aviso tiene vigencia desde las 12:01 a.m. del 1 de enero hasta las 11:59 p.m. del viernes 2 de enero de 2026, período durante el cual se prevén condiciones marítimas adversas asociadas al desplazamiento de un sistema frontal sobre la cuenca del mar Caribe.

    Las regiones bajo vigilancia incluyen el Caribe Occidental, que abarca Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas; el Caribe Central, correspondiente a Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba; y el Caribe Oriental, que comprende la comarca Guna Yala.

    Según el reporte meteorológico, se esperan oleajes entre 1.3 y 2.0 metros, vientos con velocidades que oscilan entre 10 y 35 kilómetros por hora, dependiendo de la zona, y un período de olas de entre 6 y 8 segundos, lo que generará condiciones de mar picado.

    Ante este panorama, Sinaproc recomendó mantener precaución entre los bañistas, especialmente en playas del Caribe, así como extremar las medidas de seguridad para embarcaciones pequeñas y botes artesanales.

    La entidad también instó a la población a atender los avisos oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar actividades marítimas si no se cuenta con las condiciones de seguridad adecuadas.

    Sinaproc señaló que, en coordinación con el Imhpa, se mantiene en monitoreo constante de la situación. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


