    Sinaproc: recomendaciones ante aviso de lluvias que se mantiene en todo el país

    Henry Cárdenas P.
    El personal del Sinaproc se mantiene monitoreando las diferentes regiones. Cortesía

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a la población a tomar precauciones ante las lluvias y tormentas que se prevén en todo el país en los próximos días.

    Actualmente, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.

    Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, incluso cuando parezcan poco profundas, y desconectar los aparatos eléctricos si existe riesgo de que el agua ingrese a las viviendas.

    Las autoridades aconsejan mantenerse alejados de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas, así como refugiarse en lugares seguros como casas, edificios sólidos o albergues temporales.

    Si al momento de conducir está lloviendo, Sinaproc enfatiza la importancia de manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener las luces del vehículo encendidas.

    Asimismo, durante tormentas eléctricas, se recomienda no resguardarse bajo árboles, postes o torres metálicas, buscar un lugar cerrado como una vivienda o un vehículo con techo metálico y mantenerse alejado de ventanas y puertas de vidrio.

    Estas recomendaciones se dan al mantenerse vigente el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

    Según el Imhpa, la presencia de sistemas de bajas presiones en la región y el paso por el Caribe de la onda tropical 32 generan condiciones favorables para las precipitaciones, afectando a todas las provincias y a las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

