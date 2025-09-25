Sinaproc: recomendaciones ante aviso de lluvias que se mantiene en todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a la población a tomar precauciones ante las lluvias y tormentas que se prevén en todo el país en los próximos días.

Actualmente, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.

Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, incluso cuando parezcan poco profundas, y desconectar los aparatos eléctricos si existe riesgo de que el agua ingrese a las viviendas.

Las autoridades aconsejan mantenerse alejados de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas, así como refugiarse en lugares seguros como casas, edificios sólidos o albergues temporales.

Si al momento de conducir está lloviendo, Sinaproc enfatiza la importancia de manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener las luces del vehículo encendidas.

Asimismo, durante tormentas eléctricas, se recomienda no resguardarse bajo árboles, postes o torres metálicas, buscar un lugar cerrado como una vivienda o un vehículo con techo metálico y mantenerse alejado de ventanas y puertas de vidrio.

Estas recomendaciones se dan al mantenerse vigente el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

Según el Imhpa, la presencia de sistemas de bajas presiones en la región y el paso por el Caribe de la onda tropical 32 generan condiciones favorables para las precipitaciones, afectando a todas las provincias y a las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.