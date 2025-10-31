Panamá, 31 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Meteorología

    Sinaproc reduce niveles de alerta en el país tras alejarse el huracán Melissa

    Getzalette Reyes
    Sinaproc reduce niveles de alerta en el país tras alejarse el huracán Melissa
    Caída de un árbol sobre la vía principal en el sector de Altos de Las Minas, Herrera. El suceso fue atendido por el Sinaproc. Foto/Tomada de X

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este jueves 30 de octubre que Panamá ya no se encuentra bajo la influencia indirecta del huracán Melissa, según el más reciente análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

    Como consecuencia, se reducen los niveles de alerta en distintas regiones del país: las provincias de Chiriquí, Los Santos y Veraguas pasan de alerta roja a alerta amarilla, mientras que el resto del territorio nacional se mantiene en alerta verde.

    El IMHPA advirtió, sin embargo, que continúa la vigilancia meteorológica ante la aproximación de un frente frío proveniente del Golfo de México, el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, especialmente en zonas montañosas y en el litoral caribeño.

    Sinaproc reduce niveles de alerta en el país tras alejarse el huracán Melissa
    Comunicado emitido por el Sinaproc.

    Además, se mantiene el aviso de vigilancia por mar de fondo en ambos litorales.

    Distritos bajo alerta amarilla:

    • Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú

    • Veraguas: Soná, Río de Jesús y Mariato

    • Los Santos: Tonosí

    • Herrera: Las Minas

    Distritos bajo alerta verde:

    • Chiriquí: Boquete

    • Veraguas: Cañazas, La Mesa, Las Palmas y Santa Fe

    • Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Múná, Nole-Duima, Ñurúm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín

    • Coclé: La Pintada

    El Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada por fuentes oficiales, evitar actividades en ríos, quebradas y playas, asegurar techos y estructuras livianas, y no cruzar corrientes de agua que presenten aumento de caudal.

    La entidad exhortó además a las instituciones del Estado y gobiernos locales a continuar el monitoreo constante y garantizar la disponibilidad de recursos ante cualquier eventualidad.

    La nueva declaratoria de alerta rige desde las 9:00 p.m. del 30 de octubre de 2025 y se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables por el IMHPA.

    Para emergencias, la institución recordó las líneas 911 y 520-4426.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre. Leer más
    • Panamá suscribirá préstamo por $350 millones para financiar el presupuesto y mejorar el sistema de pensiones de la CSS. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más