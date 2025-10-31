Sinaproc reduce niveles de alerta en el país tras alejarse el huracán Melissa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este jueves 30 de octubre que Panamá ya no se encuentra bajo la influencia indirecta del huracán Melissa, según el más reciente análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Como consecuencia, se reducen los niveles de alerta en distintas regiones del país: las provincias de Chiriquí, Los Santos y Veraguas pasan de alerta roja a alerta amarilla, mientras que el resto del territorio nacional se mantiene en alerta verde.

El IMHPA advirtió, sin embargo, que continúa la vigilancia meteorológica ante la aproximación de un frente frío proveniente del Golfo de México, el cual podría generar vientos fuertes y lluvias de intensidad variable, especialmente en zonas montañosas y en el litoral caribeño.

Además, se mantiene el aviso de vigilancia por mar de fondo en ambos litorales.

Distritos bajo alerta amarilla:

Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú

Veraguas: Soná, Río de Jesús y Mariato

Los Santos: Tonosí

Herrera: Las Minas

Distritos bajo alerta verde:

Chiriquí: Boquete

Veraguas: Cañazas, La Mesa, Las Palmas y Santa Fe

Comarca Ngäbe Buglé: Besiko, Mironó, Múná, Nole-Duima, Ñurúm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín

Coclé: La Pintada

📣 Finalización del Aviso por el Huracán Melissa.



El huracán Melissa se desplaza hacia el Atlántico Norte, por lo que ya no ejerce efectos indirectos sobre Panamá.



Para más información visita https://t.co/74vkjvaOsU pic.twitter.com/ppEDzVFWbT — IMHPA (@imhpapma) October 30, 2025

El Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada por fuentes oficiales, evitar actividades en ríos, quebradas y playas, asegurar techos y estructuras livianas, y no cruzar corrientes de agua que presenten aumento de caudal.

La entidad exhortó además a las instituciones del Estado y gobiernos locales a continuar el monitoreo constante y garantizar la disponibilidad de recursos ante cualquier eventualidad.

La nueva declaratoria de alerta rige desde las 9:00 p.m. del 30 de octubre de 2025 y se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables por el IMHPA.

Para emergencias, la institución recordó las líneas 911 y 520-4426.