Sinaproc reporta 26 deslizamientos y 28 evacuados en Boquete; 9 personas fueron rescatadas en Bocas del Toro

El distrito de Boquete, en Chiriquí fue escenario de intensas lluvias que provocaron 26 deslizamientos de tierra, afectaron 25 viviendas y obligaron a evacuar a 28 personas, según el último informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La emergencia también incluyó el rescate de nueve personas atrapadas en un islote en la comunidad Valle Riscó, distrito de Almirante, en Bocas del Toro en horas de la madrugada.

El director general del Sinaproc, Omar Smith Gallardo, confirmó que, aunque la intensidad de las lluvias ha disminuido y actualmente el clima muestra mejorías, los equipos de emergencia retomaron a las 7:00 a.m. las evaluaciones de daños en distintas zonas afectadas. Hasta el momento, se han reportado ocho árboles caídos, uno de ellos impactando directamente sobre una vivienda en Boquete.

El Director General de Sinaproc, Omar Smith Gallardo, da a conocer las situaciones por lluvias en las últimas horas en diferentes zonas del país.

A pesar de la magnitud de las afectaciones, Smith Gallardo aclaró que el río Caldera no se ha salido de su cauce.

Las inundaciones en el centro de Boquete fueron ocasionadas por quebradas adyacentes, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre posibles fallas en obras de drenaje o acumulación de basura en los sistemas pluviales. Se realizarán investigaciones en el terreno para esclarecer estas causas.

En Bocas del Toro, el personal de Sinaproc y del Cuerpo de Bomberos logró rescatar con éxito a tres niños y seis adultos que quedaron atrapados tras la crecida de un río. La operación de rescate tipo “péndulo” fue ejecutada por 18 funcionarios locales, sin que se reportaran heridos o desaparecidos.

Las autoridades también informaron sobre la crecida del río Quebro, en el sur de Veraguas, aunque sin afectaciones a viviendas hasta el momento. En tanto, en la comunidad de Donoso se investiga un posible caso de persona desaparecida.

Ante las condiciones climáticas inestables, el Ministerio de Educación suspendió las clases este lunes 6 de octubre en los planteles oficiales y particulares de Boquete y Cerro Punta, y continuará evaluando la situación para decidir sobre la reanudación de las actividades escolares.

Finalmente, el director de Sinaproc reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos crecidos, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y dar prioridad a la prevención: “La vida está por encima de todo. No hay que arriesgarse”, puntualizó.

Pronóstico del tiempo

Según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) en horas de la mañana se esperan que las condiciones del tiempo estén algo estables: cielo parcialmente nublado a intervalos nublados. Algunos aguaceros aislados hacia el golfo de Chiriquí.

“En horas de la tarde se esperan lluvias y aguaceros con tormenta, incluso hasta de fuerte intensidad, hacia provincias centrales y región del Occidente, cabe resaltar que estas zonas se encuentran con 100% de saturación de suelo, por lo que representa posibles afectaciones. El resto del país con aguaceros, incluso hasta de fuerte intensidad”, indicó el meteorólogo, Rafael Morán.

📣 Condiciones del Tiempo Lunes 6 de octubre de 2025.



🌧 Cielo nublados, luvias y aguaceros con tormentas.

Zonas de provincias centrales y occidente con 100% de saturación de suelo.



Pronóstico de Rafael Morán



Para más información visita https://t.co/74vkjvaOsU#Pronosticos pic.twitter.com/sEUxVbWZEf — IMHPA (@imhpapma) October 6, 2025

Precisó que en horas de la noche es probable que se extiendan las lluvias hacia provincias centrales, región del Occidente, Panamá Este, Darién y las comarcas Gunayala y Emberá.

Igualmente se pronostícan temperaturas máximas estarán oscilando entre 28ºC hasta los 32°C. Mientras que los índices máximos de radiación ultravioletas estarán entren moderados a altos.

Las condiciones marítimas son favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.