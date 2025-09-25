Sinaproc reporta algunas afectaciones por lluvias en Panamá, Panamá Oeste y Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó al menos seis incidencias producto de las lluvias que se registraron en horas de la mañana en diferentes regiones del país.

Con datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), se reportó la caída de un árbol en la vía, de otro árbol sobre un tendido eléctrico, el colapso de dos estructuras y dos viviendas inundadas, hasta el reporte de las 12:00 m.d.

En la provincia de Panamá, el personal del Sinaproc registró la caída de un árbol sobre la vía en Calle 75, corregimiento de San Francisco y se coordinó con los Bomberos para atender la incidencia.

En el distrito de San Miguelito se reportó el colapso de estructuras en los corregimientos de Belisario Porras y Belisario Frías.

En la provincia de Panamá Oeste, el COE registró la inundación de una vivienda, en el sector de Valle del Sol, distrito de Arraiján.

En Viento Frío, distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, también se atendió la inundación de una vivienda.

En el corregimiento de Cristóbal, Puerto Escondido, se informó de la caída de un árbol sobre un tendido eléctrico.

El COE también informó sobre vías anegadas en el área metropolitana, en los sectores de Calle 51 Este y Calle Nicanor de Obarrio (Calle 50).

En redes sociales, conductores informaron sobre calles anegadas en el área de Amador, la avenida Frangipani y en Chanis, en la ciudad capital.

El Sinaproc reiteró que se mantiene en monitoreo permanente de las condiciones climáticas y en coordinación con las instituciones de primera respuesta para atender cualquier situación que se presente.