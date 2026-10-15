Sinaproc reporta más de 13 mil personas afectadas por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá ha dejado 13,623 personas afectadas, según el balance preliminar número 12 del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COE Nacional), divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, un total de 879 familias reportan la pérdida total de sus viviendas.

Otras 926 tienen casas con daños moderados, mientras que 1,577 registran afectaciones parciales y 663 presentan daños leves o menores.

El informe también contabiliza a 50 mujeres embarazadas y 547 personas con discapacidad entre la población afectada.

Fotografía que muestra una casa de quincha, afectada por el terremoto del pasado viernes, en La Villa de Los Santos (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

En cuanto a la atención humanitaria, el país mantiene habilitados 45 albergues, donde permanecen alojadas 3,696 personas.

El 10 de octubre pasado, el Consejo de Gabinete declaró un estado de emergencia nacional, a través del cual se destinarán hasta $100 millones para ayudar a los afectados en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas y otros sectores del país.

El sector educativo también registra afectaciones. Según el Ministerio de Educación (Meduca), cerca de 619 centros educativos presentan daños a escala nacional.

[Lea también: Herrera concentra 20 de las 35 escuelas colapsadas tras el terremoto en Panamá]

Este miércoles, la Caja del Seguro Social informó que una mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto murió en la Ciudad de la Salud, y se convierte en la primera muerte oficial con este sismo.

#ComunicadosCSS | Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026. pic.twitter.com/rcQhnzG9FL — CSSPanama (@CSSPanama) October 14, 2026

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 p.m. del pasado viernes, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.